Massimiliano Varrese, sfogo contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ “Fuori da qua…”

Durante i primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi non è riuscita a conquistare la simpatia dei coinquilini. L’attrice si è già scontrata più volte con Rosy Chin e contro di lei si sono scagliati anche altri concorrenti. Oltre ad Anita Olivieri che ha usato parole forti contro Beatrice Luzzi ha avuto uno sfogo anche Massimiliano Varrese. Se, tuttavia, Anita si è scagliata contro Beatrice al termine della quarta puntata del Grande Fratello 2023, Massimiliano si è lasciato andare ad un amaro sfogo contro la coinquilina durante una pausa pubblicitaria.

Tra un blocco e un altro della quarta puntata del reality show, infatti, Varrese si è sfogato con i compagni ammettendo di essere infastidito dall’atteggiamento di Beatrice al punto da doversi sforzare per riuscire a mantenere la calma.

Le parole di Massimiliano Varrese

“Meno male che so mantenere il controllo, perché fuori da qua… […] Sto affogando, non sai quanto sto respirando per mantenermi calmo. Infatti ho mantenuto la calma, sì però quella cosa non me la doveva dire, non doveva proprio. Nella vita a due cose non c’è rimedio alla morte e alla stupidità e qui si tratta della seconda. Non c’è via di scampo. Adesso basta, per me lei non si merita nemmeno il saluto. Così mi sono levato pure il problema di starle a parlare, perché non lo merita assolutamente“. Queste le parole usate da Massimiliano Varrese durante la pubblicità riportate da Biccy.

La situazione nella casa di Cinecittà sta, dunque, diventando sempre più tesa. Beatrice, nelle prossime ore, proverà ad avere un nuovo confronto con i coinquilini o continuerà il proprio percorso senza cercare un punto di incontro?

