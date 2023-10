Massimiliano Varrese si dichiara a Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023?/ “Dormirei con te…”

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi: l’intesa che non ti aspetti

In alcuni casi le massime cinematografiche e letterarie possono riassumere dinamiche meglio di qualsiasi altra perorazione. C’eravamo tanto odiati, potremmo dire di Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi; acerrimi “nemici” fin dagli albori del Grande Fratello 2023 ma che negli ultimi giorni sembrano aver deposto le asce di guerra. Un ultimo dettaglio – riportato dal portale Leggo – verte proprio su questo particolare evolversi del rapporto, con riferimento particolare all’attore.

Clarissa Selassiè: "Grande Fratello 2023? Sembra una caserma"/ "Giulia De Lellis non ha cultura del cinema…"

Massimiliano Varrese è decisamente provato dal “caso” Heidi Baci; l’ultima puntata è stata un ciclone di emozioni e quasi nessuna con accezione positiva. Proprio le vicissitudini sentimentali devono aver spostato l’attenzione dell’attore, allontanandosi dalle dispute con Beatrice Luzzi, a volte anche per futili motivi. Come anticipato, nelle ultime ore l’attore si è lasciato andare a parole nei confronti della collega che hanno spiazzato non solo gli appassionati ma anche gli stessi concorrenti del Grande Fratello 2023.

Heidi Baci torna sui social dopo l'addio al Grande Fratello/ "Previsto un suo ritorno su Canale 5": lo scoop

Massimiliano Varrese e la “confessione” per gioco a Beatrice Luzzi: “Così ti conoscerei meglio…”

Tutto è partito – come racconta Leggo – da un gioco fatto al Grande Fratello 2023. Beatrice Luzzi si è ritrovata a chiedere proprio a Massimiliano Varrese con chi dormirebbe a letto. A questo punto, la risposta dell’attore è stata delle più inaspettate: “Con te!”. Attimi di sconcerto – in senso lato – tra i presenti al siparietto, con il concorrente che ha anche motivato le ragioni della sua risposta: “Perchè ho scelto lei? Perchè così capirei veramente chi è”.

"Giuseppe Garibaldi uomo facile, starebbe con tutte"/ Rivelazione choc di Anita al Grande Fratello

Come preannunciato, tutto sembra lasciar intendere che i malumori e le incomprensioni tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi possano essere relegate al passato. Il Grande Fratello nelle varie edizioni ci ha spesso abituato a repentini cambi di umore e rovesciamenti di fronte, ma non è detto che valga anche in questo caso. Nuove discussioni potrebbero essere dietro l’angolo; la pace tra i due attori potrebbe essere una bomba ad orologeria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA