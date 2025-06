Massimiliano Varrese esce allo scoperto con Daiana Guspero: amore travolgente con la star argentina da un milione di follower.

Massimiliano Varrese ha una nuova fidanzata! Dopo la clamorosa separazione da Valentina Melis, l’attore ha deciso di voltare pagina e su Instagram ha presentato a tutti la compagna Daiana Guspero. Si tratta di una bellissima ballerina di origini argentine, e sotto la loro fotografia, le ha dedicato amore eterno con una dedica davvero romantica: “Un mondo a parte. Io e te, con le nostre storie, anime fatte per capirsi senza troppe parole. Un giro immenso senza pregiudizio. Sei anima nobile e pura verità“.

Francesca Fagnani punge Selvaggia Lucarelli: la replica lapidaria di lei/ La faida tra le giornaliste

Dopo diverso tempo dalla fine della sua relazione con la ex, Massimiliano Varrese pare essersi innamorato pazzamente della nuova fidanzata Daiana Guspero. Tutti i fan dell’attore e ballerino sono rimasti senza parole nel leggere la dolce dedica, che riporta anche queste parole: “Ti amo con tutta l’anima“. Nel post, una fotografia di loro due che si abbracciano teneramente mentre sullo sfondo spuntano dei fiori rossi e bianchi: “Insieme siamo un mondo a parte“, scrive Varrese, “Fatto di noi, della nostra storia, delle nostre gioie e sofferenze, delle nostre radici, della nostra fede in Dio che ci accompagna ogni giorno. Di storie di anima che solo io e te sappiamo“.

Isola, lite tra Omar Fantini e Selvaggia Lucarelli: "Noi squali? Non siamo come te"/ "Fastidiosa nel mondo"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙈𝘼𝙎𝙎𝙄𝙈𝙄𝙇𝙄𝘼𝙉𝙊 𝙑𝘼𝙍𝙍𝙀𝙎𝙀 (@massimilianovarrese)

Massimiliano Varrese, chi è la nuova fidanzata Daiana Guspero? Tutto sulla ballerina

Al momento non si sa ancora come Massimiliano Varrese e Daiana Guspero si siano conosciuti, ma trapela qualche informazione sulla bella argentina. Nata a Buenos Aires, la donna insegna tango ed è una delle ballerine più conosciute del suo genere. Infatti, è stata presente ad alcuni dei Festival più famosi al mondo e spesso è impegnata in corsi e Masterclass tanto che oggi conta sui social oltre un milione di followers. Tempo fa, aveva ballato insieme a Miguel Angel Zotto, insieme al quale è diventata imprenditrice fondando a Milano un’accademia di tango argentino e altre danze popolari.

Veronica Gentili sbotta all’Isola: “Basta buonismo!”/ Caos per le nomination: “Le ho vietate, è chiaro?”