Massimiliano Varrese: “Sono stato io a tirarmi indietro..”/ La verità su Heidi Baci, al Grande Fratello 2023

Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese si confida su Heidi Baci: la rivelazione spiazzante

Massimiliano Varrese rompe il silenzio su Heidi Baci, con cui dal flirt si é passati ad una grave accusa della nip e a carico del nip, al Grande Fratello 2023. Mentre rischia l’eliminazione schierato tra i nominati al televoto, nel mezzo delle dinamiche di Grande fratello 2023 Massimiliano Varrese spiazza l’occhio pubblico con delle nuove dichiarazioni sulla fiamma storica giunta al ritiro tra i coinquilini concorrenti.

In una confidenza registrata con la complicità di alcuni compagni di gioco, Massimiliano Varrese ha ridimensionato la lovestory con Heidi Baci passata con tanto di headlines romantici al centro del gossip. Questo, chiarendo di aver frenato l’amore con Heidi Baci, sul nascere: “L’esperienza qui dentro con Heidi… c’è stato un momento in cui mi sono tirato indietro proprio perché ho messo avanti tutti i contro. Sono stato il primo a tirarmi indietro in una prima fase dopo che ho riflettuto sulla differenza di età, sul fatto che sono un uomo maturo, sono padre. Erano tutte problematiche che avevo messo davanti, per questo mi sono tirato indietro all’inizio. Con difficoltà. Per questo c’è stata quella clip in cui io dicevo: “Sono in difficoltà!”.

Spunta “la terza incomoda”

Ma non é tutto. Perché, poi, ancor più spiazzante é la rivelazione di una persona che si direbbe giocare il ruolo di “terza incomoda”, tra lui e Heidi Baci, nel mezzo del gioco nella Casa più spiata d’Italia. “Quando è basta è basta. Questa esperienza qui dentro mi ha sbloccato e mi ha aiutato a valutare quello che c’ho fuori -sviscera l’attore vip il suo current sentiment-. E a lasciarmi finalmente vivere anche una persona che ho fuori nella mia vita, ora non lo so, non lo so vedremo”.

Insomma, Massimiliano Varrese registra un “dietrofront” clamoroso su Heidi Baci, ma é lecito ricredersi sui sentimenti sia in positivo che in negativo, e il pensiero dell’attore é direzionato verso una persona che non compete nel gioco: “Forse ora magari uscendo, se lei è libera, se ovviamente sarà rimasta colpita di tutto questo, perché conoscendola sarà…”. La conoscenza intima avviata con Heidi Baci tra up and down nella Casa, sulla scia dell’accusa che aleggia sul suo conto da giorni, avrebbe avvicinato sempre di più l’attore ad una persona che é lontana da lui, fuori dalla Casa.

“…E non è che non ci ho mai pensato in questo periodo eh. E’ rimasta sicuramente colpita però lo sai qua si è in una bolla pazzesca -é la dichiarazione più intimista di Massimiliano Varrese, sul rapporto lasciato a maggese nella realtà lontana dal reality-. Però mi è servito magari a rivalutare fuori, a lasciarmi andare completamente e apprezzare totalmente anche questa persona che sta fuori. lo ci ho sempre pensato. Cioè quando vivevo sta cosa, io comunque dentro di me facevo le mie riflessioni, mica sono scemo”.











