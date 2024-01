Massimiliano Varrese spiazza: “Ho portato l’hip-hop in Italia”/ Il web attacca: “Ma se neppure sa ballare!”

Massimiliano Varrese lascia il web senza parole con le sue dichiarazioni sulla danza hip-hop al Grande Fratello 2023

Massimiliano Varrese torna nel mirino del web. Dopo gli attacchi a Beatrice Luzzi, che gli hanno poi causato una ramanzina in diretta al Grande Fratello 2023 da parte di Alfonso Signorini, l’attore finisce nuovamente nell’occhio dei social seppur per qualcosa di molto più leggero. È stata una frase detta sulla danza hip-hop a scatenare su di lui critiche ma anche tanta ironia.

In un video che sta facendo il giro del web, Massimiliano Varrese dice: “Ho portato l’hip-hop in Italia, siamo stati tra i primi a portare un certo tipo di stile, sono sempre stato molto innovativo”. Queste parole sono bastate per scatenare l’ironia del web.

Massimiliano Varrese nel mirino del web: le accuse ironiche

I social si sono letteralmente scatenati di fronte all’ammissione di Varrese sulla danza Hip-hop che sarebbe stata portata da lui in Italia. C’è chi infatti ha scritto: “Ma che dice? Ma fa sul serio? Spero scherzi!”; e ancora “Lui ha fatto Carabinieri e roba varia, cosa ne sa di hip-hop?”, “Quindi un Garrison o Steve LaChance sono Gianni e Pinotto, no?!”, “Ma se non sa ballare i balli da discoteca, se poi gli metti la tecno scappa via”. C’è chi infine ha ricordato la sua partecipazione ad Amici Celebrities dove si esibì sia come cantante che come ballerino: “Io me lo ricordo ad Amici, cantava e stonava sempre”. In realtà il genere hip-hop, prima musicalmente e poi come stile di danza, ha fatto il suo capolino in Italia negli anni ’80 grazie al primo tour mondiale di Afrika Bambaataa. Motivo per il quale le dichiarazioni di Varrese hanno lasciato molti senza parole.

MASSIMILIANO VARRESE HA PORTATO L’HIP HOP IN ITALIA pic.twitter.com/xSgjyCuIDK — creestina (@creeestina) January 2, 2024













