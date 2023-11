Massimiliano Varrese, stoccata ad Angelica Baraldi al Grande Fratello 2023/ “Adesso sta giocando…”

Grande Fratello 2023: clima teso tra Massimiliano Varrese e Angelica Baraldi

Al Grande Fratello 2023 i dissidi non finiscono mai e l’attuale edizione vede primeggiare in tal senso quasi sempre gli stessi protagonisti. Al centro delle ultime discussioni non a caso è finito nuovamente Massimiliano Varrese. L’attore si è riavvicinato a Beatrice Luzzi, questione che – a suo dire – avrebbe agevolato un cambio di rotta nei suoi confronti da parte di alcuni compagni di esperienza.

La convinzione di Massimiliano Varrese rispetto all’atteggiamento diverso nei suoi confronti di una parte dei concorrenti è sfociata in un vero e proprio sfogo, tra l’altro motivo di discussione proprio nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023. All’indomani delle considerazioni fatte nel corso della diretta, l’attore ha avuto modo di argomentare ulteriormente un confronto con Jill Cooper e Fiordaliso dove è emerso un certo astio nei confronti di una concorrente in particolare: Angelica Baraldi.

Massimiliano Varrese accusa Angelica Baraldi: “Sfrutta la cosa della ‘gatta morta’ per…”

“Dalla settimana in cui siamo entrati in contatto con Beatrice, ci sono stati dei cambiamenti, tutto qua, parliamo di valori e non dare scontato niente nella vita. La cosa dei preferiti per me è stata un termometro di valutazione…”. Queste le parole di Massimiliano Varrese – riportate da 361 Magazine – a proposito di quanto accaduto nella precedente puntata. L’attore ha poi proseguito con una chiara stoccata ad Angelica Baraldi.

“Con Angelica ci sono rimasto male, io sono quello che l’ha stimolata ad alzare la creta. Adesso sta giocando con quella cosa della gatta morta, ha capito che le luci della ribalta vogliono quello. La colpa è la mia che ho dato troppo”. Lo sfogo di Massimiliano Varrese – riportato dal portale – è stato ascoltato anche da Alex Schwazer, che ha replicato: “Dopo due confessionali invece di calmare tutta la situazione fai il contrario”. A quel punto, l’attore ha ribattuto: “Sembra che io voglia recitare, non è così, è giusto che io ci resti male dopo il gesto di Angelica”.

