Massimiliano Varrese, tensione con Angelica Baraldi al Grande Fratello/ “Mi attacchi quando…”

Massimiliano Varrese e Angelica Baraldi, alta tensione al Grande Fratello

La tensione è sempre più palpabile tra Massimiliano Varrese e Angelica Baraldi. I due concorrenti del Grande Fratello nelle scorse ore sono stati protagonisti di un incontro ravvicinato, dove si sono urlati addosso la rabbia e la delusione per il loro legame che sembra ormai finito in frantumi. La Baraldi, ritenendo di essere stata offesa dal compagno di gioco, ha così attaccato Massimiliano Varrese al Grande Fratello di Alfonso Signorini: “Tu a tavola hai fatto una piazzata dicendo che ce l’ho con tutti”. Parole che hanno incontrato la pronta replica di Massimiliano Varrese, ex interprete della celebre fiction di Canale Cinque Carabinieri: “Io ci rimango male, posso rimanerci male? Soprattutto del fatto che alzi la cresta con me quando sono stato il primo ad incoraggiarti. Guarda caso proprio con me stai alzando la cresta. Da te non me lo aspettavo, ma visto che è arrivato me lo prendo” le parole di Massimiliano Varrese.

Angelica a quel punto ha risposto all’attore, ormai sempre più vicino a Beatrice Luzzi: “Io non ti ho detto niente e non ti ho attaccato. Tu puoi dire tutto e noi dobbiamo venirti incontro. Io ho riposto a quello che hai detto tu, che hai fatto tu” – le parole riportate dal noto portale Isa e Chia – . Mi sento attaccata, non offesa ma attaccata”.

Grande Fratello, la confessione di Massimiliano Varrese su Angelica

Quello andato in scena nelle scorse ore tra Massimiliano Varrese e Angelica Baraldi è solo l’ultimo round in ordine cronologico di una battaglia infinita. Già ieri, nel corso di una confidenza concessa in cucina con Alex Schwazer, Massimiliano Varrese si è così sfogato riguardo alla gieffina modenese: “Con Angelica ci sono rimasto male, io sono quello che l’ha stimolata ad alzare la creta. Adesso sta giocando con quella cosa della gatta morta, ha capito che le luci della ribalta vogliono quello. La colpa è la mia che ho dato troppo. Sembra che io voglia recitare, non è così, è giusto che io ci resti male dopo il gesto di Angelica” lo sfogo di Massimiliano Varrese.

Dopo giorni di guerre però Massimiliano Varrese e Angelica Baraldi hanno provato a discutere del loro rapporto raffreddando gli animi. I due inquilini si sono confrontati in modo molto sereno e Angelica lo ha spinto a chiarire ogni incomprensione e malinteso con i suoi compagni per proseguire al meglio, e senza tensioni, il suo cammino nella casa del Grande Fratello. Riuscirà Massimiliano a seguire il consiglio di Angelica? L’ascia di guerra potrebbe essere nuovamente seppellita, ma c’è di certo che l’alleanza stretta da Massimiliano Varrese con Beatrice Luzzi ha cambiato le carte in tavola nella Casa. Massimiliano in ogni caso si sta rivelando un grande protagonista di questa edizione.











