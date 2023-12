Massimiliano Varrese vuole tornare con l’ex Valentina?/ “Potrei essere pronto a ricominciare, spero…”

Massimiliano Varrese pronto a riconquistare l’ex Valentina Melis

Massimiliano Varrese si è accorto di essere ancora innamorato della sua compagna Valentina Melis, con la quale nel 2017 ha avuto la piccola Mia. In confidenza a Marco Maddaloni, l’attore ha ammesso di essere pronto a riprovarci con lei anche se non sa come la prenderebbe la diretta interessata.

Come riporta Isa& Chia, Varrese dichiara: “Diciamo che in fondo al cuore spererei in un miracolo di ritorno. Dopo che mi sono fatto tre mesi di riflessione qua, ho capito cose su me stesso e su di lei. Potrei essere pronto a ricominciare, lei non so. Tutto quello che ho vissuto anche qui dentro mi ha fatto riflettere molto. Però già prima di entrare in fondo al cuore… Ancora non mi sono riavvicinato, non era il momento“. Riuscirà a tronare con la sua ex?

Varrese confessa di amare ancora l’ex Valentina: cosa è successo

Massimiliano Varrese, alcune settimane fa, ha incontrato la sua ex compagna Valentina Melis venuta al Grande Fratello, insieme alla loro figlia Mia, per fare all’attore una sorpresa. In confidenza a Fiordaliso e Rosy, l’attore ha ammesso di provare ancora forti sentimenti per lei.

L’attore ha spiegato che la rottura con Valentina non è stata dovuta a tradimenti: “Siamo andati in conflitto e non ci siamo più capiti. Il nostro è stato un amore enorme” ha confessato Massimiliano. Fiordaliso lo sprona a cercare di riavvicinarsi alla sua ex compagna: “Io ho visto dell’amore. A volte bisogna perdersi per ritrovarsi” ha detto la cantante. Anche Rosy è dello stesso avviso, nonostante Varrese sia ancora titubante sul da farsi. Dunque, il concorrente aveva già espresso di essere ancora innamorato della Melis. Passerà all’azione?

