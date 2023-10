Massimiliano Varrese vuole vendicarsi di Beatrice?/ Il piano: “Vuole farla innamorare per poi scaricarla”

Varrese, piano per smascherare Beatrice? Ecco cosa è successo

Nel corso della serata di ieri, Ciro, Anita e altri inquilini si sono riuniti in piscina. Tra una chiacchierata e l’altra l’attore napoletano ha rivelato un piano di Massimiliano Varrese per smascherare Beatrice Luzzi: “Se lo fai succede un casino fra. Cosa? Cade la casa” riporta Biccy.

E ancora: “Il protagonista di questa cosa? Ragazze al centro c’è Max. Se lui arriva fino alla fine che la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice… Mamma mia succede un casino veramente. Io non posso dirlo è una cosa pensata da lui. Non lo sto inventando è verissimo. Quando succederà direte ‘Massi che hai combinato’. Non posso dire chi è l’altra persona coinvolta“.

Massimiliano Varrese vuole fingere e scaricare Beatrice: l’ipotesi del web

Massimiliano Varrese è rimasto molto vago sul suo piano contro Beatrice, non sbilanciandosi molto: “Non lo posso dire per il momento, adesso lo sa solo Ciro. Ve ne accorgerete nelle prossime settimane. Però se accadrà vi dirò ‘ve l’avevo detto”.

A questo punto, Rosy Chin afferma: “Oddio ho capito! No, adesso è tutto chiaro. Volete vedere che ho capito? Il piano è tra lui e un’altra persona, lui che poi smaschera tutto e dirà ‘io ve l’avevo detto’. Max vuole fare V per Vendetta. Max e Bea”. Secondo l’interpretazione del web, l’attore vorrebbe fingersi innamorato della Luzzi per poi scaricarla. L’ipotesi non sarebbe naturalmente accolta bene da una fetta consistente di utenti e telespettatori, cosa ne penserà Alfonso Signorini, ne parlerà in puntata? Al momento ci sono state solo parole, e niente fatti c’è, dunque, la possibilità che l’attore faccia un passo indietro.

