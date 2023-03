Massimo Ambrosini: “Mio figlio ha una malattia incurabile”/ “Ha il diabete di tipo 1″

L’ex capitano del Milan, Massimo Ambrosini, ha pubblicato un video sui social in cui ha parlato del figlio, affetto da una malattia molto rara e non curabile. Alla luce di questo drammatico fatto l’ex calciatore oggi telecronista di Sky Sport, ha invitato tutti a sostenere la ricerca. Il filmato, postato sulla pagina Instagram ufficiale della stessa ex bandiera milanista (489 partite giocate e 12 trofei vinti), racconta la delicata situazione famigliare che lo stesso Ambrosini sta vivendo: “Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state sconvolte dalla malattia del mio figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1. È una malattia autoimmune, cronica e degenerativa. Anche se non si vede, può avere delle conseguenze gravissime. Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare l’iniezione di insulina più volte al giorno tutti i giorni“.

Purtroppo però, la malattia del bimbo risulta al momento incurabile, di conseguenza bisogna solo sperare che la ricerca possa fare progressi: “Al momento il diabete di tipo 1 – spiega ancora l’ex centrocampista del Milan – è una malattia incurabile ma c’è una speranza e questa speranza passa solo ed esclusivamente attraverso la ricerca scientifica. Io, mia moglie e tutti i parenti delle 200 mila persone fra adulti e bambini che hanno questa malattia abbiamo la necessità e la volontà di sapere che prima o poi si arriverà a una cura definitiva“.

MASSIMO AMBROSINI: “CORRERO’ ALLA MARATONA DI MILANO INSIEME AD ALCUNI EX COMPAGNI”

Ambrosini ha quindi lanciato un appello affinchè le persone possano sostenere la ricerca con una donazione, anche minima, annunciando inoltre di voler correre la maratona di Milano: “Ho deciso per questo di correre la maratona di Milano insieme a qualche mio ex compagno di squadra per sostenere la Fondazione Italiana Diabete. Vai sulla Rete del Dono e sostieni la nostra staffetta che si chiama Born to Run. Insieme, ragazzi, possiamo e dobbiamo trovare una cura per questa malattia“.

