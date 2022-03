Massimo Bagnato, chi è?/ Da Gigi Sabani a oggi, Il tormentone che l’ha reso famoso

Nonostante siano trascorsi ormai diversi anni dalla sua scomparsa, sono diversi gli artisti che oggi possiamo vedere sul piccolo schermo che non possono che essere riconoscenti a Gigi Sabani. L’artista romano aveva infatti un particolare fiuto per i giovani comici e sono diversi quelli che lui ha avuto modo di lanciare grazie a uno dei suoi programmi cult, “Stasera mi butto“. Tra questi c’è Massimo Bagnato, poi diventato uno dei volti più popolari di “Zelig” e “Colorado“.

La notorietà vera e propria è però arrivata grazie a un altro dei personaggi più amati del piccolo schermo, Maurizio Costanzo. In una delle puntate del “Maurizio Costanzo Show” lui si è era distinto con una battuta su Vittoria Sgarbi, “reo”, a suo dire, di avergli impedito di parlare perché aveva fatto un vero e proprio monologo.

Massimo Bagnato e la capacità di far divertire il pubblico: la sua particolare comicità

L’anno della svolta nella carriera di Bagnato è certamente il 2010. E’ in quel periodo che è protagonista di una tournèe che gli permette di esibirsi nelle principali città d’Italia dal titolo “Quanti mi pensano?“, a cui ha fatto seguito poco tempo dopo l’approdo nel cast di “Zelig“. Nel suo curriculum c’è inoltre la partecipazione all’altro programma comico delle reti Mediaset, “Colorado“, al fianco di Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

Il suo stile artistico è lontano da ogni tipo di volgarità e si distingue per un gesto che ormai diventato il suo vero must. Molto spesso i suoi sketch si contraddistinguono per il gesto della mano alzata e la frase: “Alzi la mano chi è d’accordo? Chi non lo è?“, in riferimento a un sondaggio su vari temi. E a quel punto non sorridere è praticamente impossibile anche per il suo sguardo da “finto tonto”.











