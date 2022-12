Massimo Benenato e Giampiero Ingrassia, figli di Franco e Ciccio/ “Erano generosi”

Massimo Benenato e Giampiero Ingrassia, figli di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Citofonare Rai 2”, trasmissione condotta da Simona Ventura e Paola Perego e andata in onda nella mattinata di domenica 4 dicembre 2022. I due, in primis, hanno scherzato sulla somiglianza con i loro genitori; in particolare, Giampiero Ingrassia ha detto: “Sto invecchiando, quindi assomiglio sempre più a mio padre e ne sono orgoglioso, orgogliosissimo. Assomiglio in realtà molto di più a mia madre, ma con i baffi e facendo l’attore ricordo molto Ciccio”.

I DUE PARÀ/ La brillante satira di Lucio Fulci con Franco e Ciccio

Gli ha fatto eco Massimo Benenato, il quale ha asserito: “Mi sarebbe piaciuto assomigliare di più a papà, ma in verità ho preso più da mamma. Io e papà eravamo diversi, caratterialmente. I nostri genitori Franco e Ciccio erano generosi nei confronti di tutti, amici e parenti. Erano generosi oltre misura”.

Giampiero Ingrassia, incidente a teatro/ Collarino e ricovero: “Mi sono fatto male"

MASSIMO BENENATO E GIAMPIERO INGRASSIA: “SOLTANTO DOPO CI SIAMO RESI CONTO DI QUANTO FRANCO E CICCIO FOSSERO FAMOSI”

Giampiero Ingrassia e Massimo Benenato, nel prosieguo di “Citofonare Rai Due”, hanno affermato: “Ci siamo resi conto soltanto a posteriori di quanto fossero famosi. Vedevamo i nostri padri in tv, poi tornava a casa e non riuscivamo a capire come fosse possibile. Da piccoli li vedevamo veramente come supereroi. Hanno fatto cinema, televisioni, teatro, radio, pubblicità, fumetti. Ci sono addirittura dei fans che hanno il tatuaggio sulla coscia di Franco e Ciccio… Se dovessi augurare a un artista un certo tipo di carriera, gli augurerei quella di Franchi e Ingrassia”.

Irene Gallina, chi è la moglie di Franco Franchi/ La proposta di nozze in panificio: "Lei aveva 13 anni e…"

Massimo Benenato, dopo le affermazioni di Giampiero Ingrassia, ha aggiunto: “Quando mio padre Franco Franchi si è reso conto che non riusciva a parlare come doveva, ha cominciato a studiare sul serio: faceva anche le parole crociate. Leggeva di tutto, aveva la passione smodata per l’astronomia, stava fermo ore e ore a scrutare il cielo. Era una persona molto seria, con un certo tipo di pensiero, rivolto anche allo spirito”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA