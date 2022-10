Massimo Bernardini, chi è?/ L’esordio nella musica e il successo con Tv Talk

Chi è Massimo Bernardini, dall’esordio nella musica a…

Massimo Bernardini sarà ospite della puntata di Da Noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini. Massimo Bernardini è un giornalista e conduttore televisivo, conosciuto soprattutto per aver condotto TV Talk, il programma televisivo della Rai di cui lo stesso Bernardini è autore. Massimo Bernardini all’inizio della sua carriera si è occupato di musica. Agli inizi degli anni ’80 è arrangiatore e compositore, ma ben presto intraprende anche la carriera di giornalista e critico musicale, lavorando come pubblicista per alcuni periodici. Dopo un’esperienza radiofonica in cui svolge sia il ruolo di conduttore che quello di autore, dal 2003 diventa il presentatore di Tv Talk su Rai Educational, una trasmissione che si occupa di commentare i principali eventi televisivi della settimana, e con l’intervento di alcuni ospiti speciali.

Il giornalista inoltre ha scritto una biografia su Francesco Guccini e un’introduzione al libro Giorgio Gaber. La libertà non è star sopra un albero. Antologia ragionata. Tra le sue preferenze musicali ci sono la musica classica, la rock degli anni ’70 e quella italiana. Il conduttore televisivo ha però dichiarato spesso di avere gusti musicali del tutto trasversali e di non seguire un solo genere.

Massimo Bernardini: il successo straordinario di Tv Talk e l’amore per la moglie Paolo e i loro 3 figli

Massimo Bernardini è sposato con Paola, insegnante di lettere, che ama molto il programma Masterchef. È anche padre di tre figli: Matteo di 32 anni, che vive in Australia dove lavora come sceneggiatore, Francesco, che lavora in un ufficio stampa de La7 e Lucia, laureata in Medicina. Intervistato da Tv Blog, Massimo Bernardini ha commentato il successo della nuova edizione di Tv Talk: “Guarda, comprendo che sia abbastanza stupefacente il fatto che noi comunque siamo usciti la scorsa edizione con una media solida dell’8/9%. Andiamo spesso oltre il milione, milione e 300mila spettatori. Eppure questo è un dato che viene poco raccontato. Secondo me c’è una ragione precisa, oltre il fatto che sono bellissimo evidentemente il punto (come spesso ripeto) è il fatto che il nostro paese si racconta attraverso la televisione. Se pensiamo a com’è stata così centrale la politica negli ultimi giorni, o se pensiamo anche alla vita quotidiana (tipo Ilary e Totti) sono due cose completamente diverse ma cosa ci dicono? Che il paese vuole, ama raccontarsi e mettersi in discussione in televisione”.

Massimo Bernardini ha anche una grande passione per le Vespe. In un’intervista infatti ha raccontato che lui e la moglie viaggiano in tutta Europa con le loro Vespe: “Sono un Vespista ma non di modelli vecchi! Le mie vespe sono tutte nuove. Da 15 anni mia moglie ed io viaggiamo d’estate in Europa”. Loro percorrono anche 5.000 km e che spesso hanno incontrato BMW Kawasaki mentre venendo giù dal Monte Bianco in Vespa hanno incontrato due tedeschi.











