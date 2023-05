Massimo Bitonci “Bankitalia contro flat tax perché di sinistra”/ “Teorici e…”

Massimo Bitonci insiste sulla flat-tax: “Va fatta subito, Bankitalia critica perché vicina a sinistra”

Bankitalia ha espresso un giudizio negativo sulla flat tax e dal governo di centrodestra arrivano le prime reazioni. Tra i più irritati c’è il sottosegretario legista Massimo Bitonci, che definisce prevedibili gli attacchi ricevuti da Bankitalia in merito al tema flat tax. “Sono critiche strumentali, anche in passato sono state tutte sconfessate”, ha dichiarato Massimo Bitonci. “Bankitalia è vicina alla sinistra perché ha bocciato la flat tax”, ha aggiunto il sottosegretario al Ministero delle Imprese in una intervista rilasciata sulle pagine de La Stampa.

“Sono bravi a scrivere libri e hanno competenze universitarie, ma non conoscono il fisco reale. Mai fatta una dichiarazione dei redditi, mai predisposta una pianificazione fiscale per le imprese: dei teorici”, la bordata di Bitonci, che tira dritto su uno dei pilastri di questo governo, che insegue un regime fiscale semplificato. Sulla sostenibilità e fattibilità Bitonci non ha dubbi e ribadisce quella che è la sua visione: “C’è una contrarietà di fondo ai regimi speciali perché si vuole inseguire una certa visione del fisco, una visione sostenuta dalla sinistra, così come da chi gravita intorno a quel mondo”.

L’idea del leghista Bitonci: no tax area fino a diecimila euro

Nel corso dell’intervista, inoltre, Bitonci ha parlato di una “no tax area”. “Sarebbe uguale per tutti, fissata a diecimila euro, mentre adesso è differenti per dipendenti, autonomi e pensionati. Sotto questa soglia non si dovrebbero fare dichiarazioni dei redditi“, le parole del sottosegretario leghista. Che poi aggiunge convinto: “Sarebbe un primo taglio che agevolerebbe i redditi più bassi, ma poi anche le microimprese dovrebbero avere un regime semplificato”. Questo è il parere di Bitonci che, come in molti ricorderanno, era stato già sottosegretario all’Economa nel primo governo Conte, quando si introdusse la flat tax al 15% per le partite Iva.

