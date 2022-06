Massimo Bochicchio, i segreti su truffe ai vip/ Nella “tana” un Warhol e maglia Messi

La morte di Massimo Bochicchio in un incidente stradale ieri pomeriggio a Roma lascia aperta l’inchiesta sui raggiri milionari che hanno coinvolto decine di clienti famosi. Un’inchiesta da cui sono emersi molteplici intrecci riportati oggi da Repubblica. Quelli con Gianluigi Terzi, broker coinvolto nell’acquisto del palazzo in Sloane Avenue che ha causato uno scandalo in Vaticano. Era amico di Giovanni Malagò, da quando lavoravano per la banca Hsbc di Londra. Un’intesa cresciuta, ma poi finita con le lamentele milionarie delle vittime. Ci sono i brogliacci delle telefonate di Malagò che, ad esempio, a Marzio Perrelli, executive vice president di Sky ed ex ad di Hsbc, e ad Augusto Santacatterina, capo dell’ufficio Servizio patrimonio della segreteria della Presidenza della Repubblica, parla appunto di Bochicchio. Lo ha fatto anche con Franco Chimenti, presidente della Federazione italiana golf, e con Antonio Conte e il fratello Daniele. Alla fine sono spariti 30 milioni di euro solo per l’allenatore del Tottenham. C’è pure Marcello Lippi, che non si è costituito parte civile.

Come è stato possibile? Il quotidiano, ricostruendo il profilo del broker, lo descrive come una persona che sapeva farsi voler bene. Per lui ha messo una buona parola il generale Vittorio Tomasone, uno dei super carabinieri finiti a testimoniare in aula sulla morte di Stefano Cucchi. Quando la bolla è scoppiata, sono partite le denunce. Raffaele Trombetta, ambasciatore italiano a Londra, e la scrittrice Barbara Prampolini, ancora in attesa di 3 milioni di euro per un presunto investimento in azioni Facebook. Ma la lista delle vittime del Madoff dell’Aniene è numerosa. C’è pure Leona Koenig, compagna dell’agente di calciatori Federico Pastorello. E pure l’architetto Alvaro Tagliabue. Così pure Stephan El Shaarawy. Tra i contatti di Massimo Bochicchio pure Patrice Evra.

LA GALLERIA D’ARTE A CASA DI MASSIMO BOCHICCHIO

In casa gli inquirenti hanno trovato una galleria d’arte. Massimo Bochicchio aveva un’opera di Paolo Tamburelli con un quadro di Agostino Bonalumo, sul pavimento sono stati trovati, ancora confezionati, un Giacomo Balla e un Mario Schifano. In salotto un vaso di Picasso, quattro poltrone di Achille Salvagni e un capolavoro di Andy Warhol. Un patrimonio artistico che ora è sotto il controllo della Guardia di Finanza. Ma questa è solo una parte del suo tesoro. Non ci sono neppure solo i 24 milioni di euro “persi” da Antonio Conte. Il broker, intercettato, aveva rivelato di avere un investimento di 1 miliardo e 800 milioni. Dalle indagini è emerso che aveva ricevuto almeno 500 milioni di euro, di cui 300 milioni spariti nel nulla.

Dopo l’arresto, Massimo Bochicchio aveva promesso di restituire il denaro ai clienti, impegno però mai mantenuto. Ma la Finanza ha comunque rintracciato un bel tesoro. Almeno 8 pezzi d’arte da capogiro, 12 orologi di valore, monete d’oro di diversi Paesi, alcune coniate dal Regno d’Italia di Vittorio Emanuele II, Vittorio Umbero, Regno di Sardegna e Vaticano. Ma anche gioielli. Cimeli anche sportivi, come la racchetta autografata dal tennista John McEnroe e una maglia del Barcellona autografata da Lionel Messi e conservata sotto vetro. Stando a quanto riportato da Repubblica, difficilmente il sequestro da 70 milioni di euro, con rapporti bancari per circa 50 milioni, basterà a ristorare i creditori. Peraltro, parte del tesoro è ancora a casa a causa delle sue dimensioni, per questo lasciato in “giudiziale custodia” alla moglie.











