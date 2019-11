Massimo Boldi a Mattino5/ “Irene Fornaciari si prende cura di me non come…”

La differenza d’età nei rapporti amorosi è il tema di oggi di Mattino 5 e tra gli ospiti c’è stato anche Massimo Boldi che adesso vive una storia d’amore con la bella Irene Fornaciari, sorella del sindaco Porcari, e imprenditrice nel setto dell’abbigliamento e dei gioielli a Lucca. Proprio oggi lei si trova in Toscana e ha telefonato in diretta a Mattino 5 per fare una sorpresa al suo amato Massimo Boldi che conferma però come sia strano ricominciare da capo quando si ha una certa età senza dimenticare la sua amata Marisa Selo, la moglie che ha sposato nel 1973 e che nel 2004 lo ha lasciato dopo una lunga battaglia contro il cancro. Al suo fianco sono rimaste le tre figlie Micaela, Manuela e Marta e a loro si è unita proprio la dolce Irene. Lui stesso ha raccontato a Federica Panicucci: “Da quando sono venuto al mondo ho sempre avuto un rapporto straordinario con le donne poi ho lavorato con le più belle donne del cinema e della televisione, il mio rapporto è stato di simpatia e di divertimento. Ho incontrato mia moglie Marisa che ci ha lasciato ma la vita continua… la cosa che diventa particolare è l’illusione di un uomo maturo che possa ricominciare la vita. Hai l’illusione di ricominciare da capo però devi essere convinto che la persona che ti sta accanto ti voglia bene, Irene lo dimostra perché si prende cura di me, cosa che non succedeva prima“.

MASSIMO BOLDI PARLA DELLA SUA IRENE E SULLA EX RIVELA…

Il chiaro riferimento sembra essere rivolto alla sua ex Loredana De Nardis con la quale la relazione non è finita nel migliore dei modi visto che lei si è subito legata ad un altro e in molti hanno parlato di tradimento. Massimo Boldi a Mattino5 poi continua: “Intendo che anche nelle piccole cose è sufficiente un gesto, non si atteggia ad essere una diva o ad essere vicina ad un personaggio pubblico ma sento che mi vuole bene”. A lui si unisce proprio la sua Irene che in collegamento telefonico racconta proprio i dettagli del loro legame: “Vorrei dire una cosa importante che oggi, un anno fa, ci siamo conosciuti. La cosa che mi ha fatto innamorare di lui è il suo modo di rispettare le persone, è un uomo molto buono, simpatico ma non è stato un colpo di fulmine e a lungo andare il rapporto si è consolidato nel tempo”.

Ecco il video del momento:

