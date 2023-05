Massimo Boldi bloccato tra rotaie tram a Milano/ Video: passanti lo aiutano a uscire

Massimo Boldi impantanato tra le rotaie del tram

Qualche momento di paura per Massimo Boldi, vittima di una disavventura venerdì sera a Milano. L’automobile dell’attore è rimasta bloccata tra le rotaie, impantanata nel fango. È accaduto di sera, quando il 77enne è finito con la sua vettura nella corsia riservata al tram della linea 5 in viale Regina Giovanna. A causa delle piogge abbondanti di questi giorni, si è creato del fango tra le rotaie che ha appunto bloccato il mezzo guidato da Boldi. A causa di ciò, l’auto ha bloccato di fatto la circolazione lungo questa tratta.

"Famiglie incapaci di gestire le proprie case"/ Gli attacchi alla proprietà privata

Stando a quanto ricostruito dal Corriere della Sera, che ha anche pubblicato un video che riprende l’attore alle prese con il suo mezzo bloccato per strada, alcuni passanti si sono fermati per aiutare l’attore. Qualcuno, ad esempio, gli ha consigliato di contattare l’azienda di trasporti milanese Atm. Invece, altri si sono rimboccati le maniche per “liberare” l’automobile. C’era chi consigliava all’attore le manovre più opportune e chi spingeva da dietro il mezzo per liberare anche la corsia.

PROTESTA TENDE/ "810 euro mensili a Milano, una mina per chi coltiva il suo futuro"

Massimo Boldi, selfie con i fan dopo la disavventura a Milano

Grazie all’aiuto dei passanti, Massimo Boldi è riuscito a spostare l’automobile e a consentire ai tram di tornare a circolare a Milano. Dopo diverse spinte e accelerazioni, l’attore in un primo momento ha proseguito la corsa sulle rotaie, poi è riuscito a ritornare in carreggiata, peraltro senza riportare danni ingenti. Non poteva ovviamente mancare un selfie a fine serata con i fan che gli avevano dato una mano per risolvere quanto accaduto. Un gesto anche per ringraziare tutti coloro che lo avevano aiutato.

Nel frattempo, qualcuno ha pensato bene di riprendere tutta la scena e di pubblicare il video sui social, dove è diventato in poco tempo virale. Non è però chiaro come l’attore sia finito proprio sui binari del tram. Ma fortunatamente tutto è andato a finire per il meglio, anche a giudicare dall’espressione sorridente di Massimo Boldi nelle foto dei fan.

Esplosione a Milano: "Ho pensato ad attentato"/ La maestra: "I bambini urlavano"













© RIPRODUZIONE RISERVATA