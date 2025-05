Massimo Boldi, chi è e carriera: dal cabaret ai grandi format tv

Oggi pomeriggio, tra gli ospiti dell’ultima puntata stagionale di Domenica In con Mara Venier, troviamo anche Massimo Boldi, uno dei simboli della comicità e del cinema italiano. Per tutti è il celebre “Cipollino” del piccolo e grande schermo, il soprannome che tanta notorietà ha dato al personaggio comico che ha interpretato lungo tutta la sua carriera, esplosa nel cabaret e nel cinema ma iniziata nella musica. Nato nel 1945 a Luino, in provincia di Varese, ha infatti debuttato nel mondo dello spettacolo in qualità di batterista.

La musica ha rappresentato una fase di passaggio della sua carriera, esplosa poi come comico negli anni ’70 soprattutto al fianco del collega Teo Teocoli, con cui ha segnato profondamente un’intera generazione di comici. In tv ha lavorato in format come Drive In, Risatissima e Grand Hotel, conducendo anche Striscia la Notizia e Scherzi a parte tra gli anni ’90 e i 2000.

Massimo Boldi, il sodalizio con Christian De Sica e la vita privata

Massimo Boldi ha ottenuto un grandissimo successo anche al cinema, dai primi film cult della sua carriera allo storico sodalizio professionale con Christian De Sica, con cui ha recitato in numerose pellicole del filone dei cinepanettoni; fra questi Vacanze di Natale ’90, Natale sul Nilo, Natale in India e Natale a Miami.

Ma Massimo Boldi nel corso della sua vita ha anche intrecciato una bellissima storia d’amore con Marisa Selo, la donna alla quale si è sentimentalmente legato negli anni ’70 e con la quale convolò a nozze nel 1973; dalla loro unione sono nate tre figlie, Micaela, Manuela e Marta. In seguito alla morte della moglie nel 2004, l’attore ha avuto una lunga storia con Loredana De Nardis poi interrottasi. Oggi, invece, come raccontato al Corriere della Sera lo scorso anno, il suo cuore è libero ma non più per l’amore: “Ho avuto qualche amica. Niente più storie serie. Se stai con una di trent’anni di meno, cosa ti illudi, che ami te? Mi piace ancora farmi vedere in giro con una bella ragazza, farle qualche regalo, però con l’amore ho chiuso”.

