Come spesso accade, molti vip decidono di non lasciare l’eredità ai propri figli. I motivi sono spesso sconosciuti e privati, ma a differenza di quanto si possa pensare le star che decidono di recapitare il proprio bottino a qualcun altro sono davvero tantissime. E non sempre c’entrano i litigi, anzi, anche un attore della portata di Massimo Boldi che conserva un ottimo rapporto con le figlie Micaela, Manuela e Marta, ha fatto una confessione che ha disturbato molti a La Volta Buona.

Oggi, da Caterina Balivo su Rai 1 l’amatissimo comico si è schierato contro i tempi odierni: “Una volta erano i figli ad aiutare i genitori durante la vecchiaia, oggi sono i genitori ad aiutarli per tutta la vita“, ha detto con tono contrariato. Vicino a lui la figlia Micaela e la showgirl Maria Teresa Ruta che stupita, ha detto di non essere affatto d’accordo con questa tesi. “Io farò di tutto per lasciare qualcosa a Guenda“, ha detto, ma Massimo Boldi ha continuato con le sue convinzioni dicendo di voler “lasciare qualcosa ai figli fino a un certo punto“.

Maria Teresa Ruta contro Massimo Boldi: “I nostri figli hanno bisogno adesso“

Lasciare tutto ai figli in eredità? “Fino a un certo punto“, dice Massimo Boldi, contrario allo ‘scialacquare’ i beni acquisiti con tanto sudore durante la vita. A La Volta Buona la sua frase ha generato non poco scandalo da parte di chi invece ritiene che i tempi di oggi siano cambiati e che di conseguenza i giovani abbiano bisogno di un aiuto di mamma e papà dopo la loro dipartita. “I ragazzi hanno bisogno adesso“, gli risponde Maria Teresa Ruta, “Loro sono giovani ora, e hanno necessità ora di realizzare i loro sogni. Qualora io ho qualcosa lo do a loro, così ho fatto“. Massimo Boldi, però non ne vuole sapere. Da che parte state?