Massimo Boldi contro Pupi Avati: “Sono rimasto come un cog*ione”/ “Mi ha tolto…”

Massimo Boldi si scaglia contro Pupi Avati dalle pagine del settimanale Chi nel numero in edicola dal 12 agosto. L’attore racconta di essere stato sostituito a sua insaputa dall’amico Renato Pozzetto nel film dedicato ai genitori di Vittorio Sgarbi in cui avrebbe dovuto interpretare il padre del critico d’arte. A primavera del 2019, Massimo Boldi era stato contattato da Pupi Avati e dal fratello Antonio per interpretare Giuseppe Sgarbi. Le riprese del film erano stato fissate tra ottobre e novembre 2019. “Le riprese, poi, hanno cominciato a slittare di mese in mese. Sono stato a disposizione per un anno accettando un cachet in linea con il budget e rinunciando ad una serie di benefit”, racconta Boldi sulle pagine di Chi. L’ultimo incontro tra l’attore e Pupi Avati sarebbe avvenuto dopo la quarantena, lo scorso 6 luglio quando l’attore ha anche fatto la prova costume. Poi l’amara scoperta di essere stato sostituito, senza saperlo, dall’amico fraterno Renato Pozzetto.

MASSIMO BOLDI CONTRO PUPI AVATI: “MI HA SOSTITUITO CON RENATO POZZETTO SENZA AVVISARMI”

Per Massimo Boldi, lavorare in un film di Pupi Avati era l’occasione per staccarsi dai cinepanettoni in cui ha recitato per anni. “Ho sempre fatto cinepanettoni, questa volta spero di vincere almeno un premio“, raccontava Massimo Boldi prima di scoprire la decisione del regista di affidare il ruolo del padre di Vittorio Sgarbi ad un altro attore. “Non ho saputo più nulla del film di Pupi Avati finchè non mi è giunta voce che avessero preso Johnny Dorelli al mio posto. Allora ho chiamato Giorgio (vero nome di Dorelli ndr) e gli ho chiesto: ‘Ma tu fai il film con Pupi Avati?’. E lui mi ha risposto: ‘ma stai scherzando? Non posso muovermi'”, racconta. La verità, poi, l’avrebbe saputa il giorno del compleanno di Renato Pozzetto. “Il 14 luglio ho cercato Renato per fargli gli auguri e lui mi ha detto: ‘Come regalo di compleanno ho accettato di recitare in un film che dovevi fare tu’. Sono rimasto come un cog*ione”, racconta Boldi che, pur non avendo ancora firmato un contratto, credeva di essere stato scelto. Ora è tornato sul set con Christian De Sica e Neri Parenti per un nuovo cinepanettone: “Mi sento a casa. oggi abbiamo girato di nuovo insieme io, Christian De Sica e Neri Parenti dopo 15 anni. L’ultima volta era stato sul set di Natale a Miami”, conclude.



