Massimo Boldi/ “Coronavirus? Sono terrorizzato, ho 74 anni e vivo in Lombardia…”

Sono molti i personaggi famosi che si sono espressi in queste ore sul coronavirus, e fra i tanti anche l’amato attore comico italiano, Massimo Boldi. Parlando ai microfoni del programma La Zanzara, in onda su Radio 24, il buon “Cipollino” ha commentato il dramma che stiamo vivendo in queste settimane in Italia, senza dimenticare la sua solita vena ironica. “Sono andato al cimitero a trovare la mia povera mogli – ha detto il 74enne attore – sono andato pure a fare un sopralluogo, a vedere se ci sono tutti posti occupati”. Boldi rientra nella fascia più a rischio, quella in cui il coronavirus o covid-19, colpisce in maniera più grave, rischiando seriamente di portare alla morte, e Massimo lo sa bene: “Sono terrorizzato – ha detto a riguardo – ho 74. Poi io vivo in Lombardia, ed è qui che è partito l’ambaradan”. Il comico varesino ha continuato dicendo: “Appena vedo una persona sono sospettoso – spiega facendo riferimento alla distanza da tenere nei confronti degli altri – se è elegante magari puoi fare venti centimetri in più!”.

MASSIMO BOLDI: “SGARBI NEGAZIONISTA? HA UNA TEORIA CHE NON E’ ASSURDA”

Massimo Boldi, come molti altri suoi colleghi attori, e non solo, è attualmente fermo, impossibilitato a lavorare. Ma quando l’epidemia e il caos di questi giorni saranno conclusi, Cipollino tornerà sul set, iniziando a girare un film diretto da Pupi Avati dal titolo “Lei mi parla”. Sarà una pellicola particolare, incentrata sulla storia d’amore dei genitori di Vittorio Sgarbi: “Vittorio è un amico – ha detto – ormai lui mi chiama papà perché interpreterò suo padre”. E proprio Sgarbi sulla questione coronavirus si è esposto più volte negli ultimi giorni, mostrandosi piuttosto negazionista, ovvero, “minimizzando” il problema. Ma Boldi non si sente di dargli contro: “Sul tema coronavirus è negazionista? Ha una sua teoria che non è assurda. Io invece resto terrorizzato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA