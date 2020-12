MASSIMO BOLDI/ Dal film con De Sica alle polemiche sul Covid-19: “Non sono negazionista”

Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier a Domenica In c’è anche Massimo Boldi. L’attore, insieme a Christian De Sica, approfitterà della vetrina di Rai Uno per promuovere “In vacanza su Marte”, film di Natale che non potrà essere un classico “cinepanettone” per via della pandemia e sarà per questo disponibile solamente online. “Cipollino” negli ultimi tempi è stato scelto dalla Regione Lombardia come testimonial per uno spot nell’ambito della campagna contro il coronavirus. Una decisione che ha fatto discutere visto che l’attore poco tempo fa, sui propri social, aveva descritto la pandemia come un complotto organizzato dai potenti della Terra per terrorizzare la popolazione mondiale. Boldi aveva poi cancellato quel post, spiegando così quell’uscita infelice sulle pagine de “Il Corriere della Sera”: “La mattina in cui l’ho scritto avevo ricevuto un video dalle mie figlie in cui si vedevano i miei nipoti che crescevano, mi è venuto il magone. Mi sono detto: ma che atmosfera stiamo regalando alle nuove generazioni?“.

MASSIMO BOLDI, FILM CON DE SICA E POLEMICHE: “NON SONO NEGAZIONISTA”

Sempre nella stessa intervista Massimo Boldi aveva spiegato di non prendere alla leggera il virus, rifiutando l’etichetta di negazionista: “Non lo sono. Abito a Milano 3 e anche le mie figlie, eppure non ci vediamo quasi mai per non rischiare. Certe cose che ho scritto erano più dettate dall’impulso. Mi sono sempre comportato rispettando le regole. Il mio invito semmai era a vivere in un modo normale, rispettando le regole. Questo ho sempre detto“. E ancora: “Io sono amico della dottoressa Gismondo e di Zangrillo i quali mi hanno sempre consigliato come comportarmi, dicendomi che certi accorgimenti non sono essenziali per non prendere il virus. Ma hanno detto che dovremmo vivere una vita normale, rispettando le regole, senza ossessionarsi o ci rimette la mente. Poi quando la gente mi incontra per strada e mi dice di fare una foto come faccio? Non posso continuare a mettere e togliere la mascherina“. Accuse gli erano piovute addosso di recente anche per una battuta sessista nei confronti di Veera Kinnunen, la ballerina di Ballando con le Stelle. Insomma, non un periodo facile per l’attore che spera forse con questa intervista di riconciliarsi con il suo pubblico.



