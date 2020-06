Massimo Boldi e Christian De Sica, nuovo film a Natale 2020/ Le riprese a luglio

Pubblicità

Massimo Boldi e Christian De Sica tornano a lavorare insieme. Dopo il film del 2018 “Amici come prima” che ha segnato il ritorno al cinema della coppia artistica più amata dai fans, i due attori sono pronti a lavorare nuovamente insieme per regalare al pubblico un nuovo film per Natale 2020. L’annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook di Massimo Boldi che ha condiviso la notizia dalla pagina “Rivogliamo Christian De Sica Massimo Boldi ed Enzo Salvi insieme” che riporta così la notizia: “È ufficiale! Christian De Sica e Massimo Boldi di nuovo insieme! Il film uscirà a Natale 2020 e le riprese inizieranno a fine luglio. Altro non possiamo dirvi se non che sarà il film che tutti voi stavate aspettando”. Massimo Boldi ha consì rilanciato la notizia sulla propria pagina scatenando la reazione dei fans.



MASSIMO BOLDI E CHRISTIAN DE SICA, NUOVO FILM A NATALE 2020

A Natale 2020, nei cinema italiani, dovrebbe arrivare il nuovo film di Massimo Boldi e Christian De Sica. Le rirpese dovrebbero cominciare a fine luglio, emergenza coronavirus permettendo. In attesa di avere nuove notizie, i fans si sono già sbizzarriti sul possibile titolo del nuovo film e tra i tanti suggerimenti ci sono quelli degli utenti che suggeriscono di prendere ispirazione dal lockdown che l’Italia ha vissuto. Oltre a Boldi e a De Sica, gli amanti dei cinepanettoni, sperano di vedere nel cast anche altri attori che, in passato, hanno fatto parte delle diverse pellicole natalizie come Biagio Izzo ed Enzo Salvi. Il countdown per il ritorno di Massimo Boldi e Christian De Sica, dunque, è ufficialmente partito.





