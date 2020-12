Massimo Boldi e Irene Fornaciari/ Convivenza in arrivo? Le figlie dell’attore…

Massimo Boldi e Irene Fornaciari ci riprovano. Dopo le parole dell’attore dei giorni scorsi, arrivano sul settimanale Oggi le foto che lo ritraggono insieme per le strade di Roma con tanto di rose rosse da regalare alla sua amata che in questo periodo, nonostante la crisi, non lo ha mai abbandonato, anzi. Lui stesso ha confermato che, nonostante la rottura, hanno continuato a sentirsi come sempre e che alla fine hanno deciso di rimettersi insieme. Sul settimanale Oggi si legge: “Ci sono i margini per sperare in un lito fine. Dopo la brusca battuta d’arresto dei mesi scorsi, la storia tra Massimo Boldi e Irene Fornaciari sembra essere ricominciata”. I due sono stati immortalati insieme a Roma con la barboncina di lei, Toy.

Massimo Boldi e Irene Fornaciari pronti alla convivenza?

Il sereno è tornato nella coppia formata da Massimo Boldi e Irene Fornaciari tant’è che l’attore sembra pronto ad un nuovo capitolo nella sua vita e ha parlato di convivenza ammettendo anche che ci sono alcuni ostacoli di cui tenere conto. A rovinare il suo idillio d’amore ci sarebbero le figlie che “lo lasciano libero di fare quello che vuole” ma fino ad un certo punto: “Vorrei che venisse a vivere con me. Che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché. Non voglio continuare a fare il pendolare, voglio una serafica quotidianità da condividere con le mie figlie, con i miei affetti“.



