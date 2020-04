Massimo Boldi e Irene Fornaciari/ “Da 5 settimane vivo un incubo, ho paura e…”

Pubblicità

Massimo Boldi e Irene Fornaciari fidanzati in quarantena. Come tutte le coppie che non convivono, anche l’attore e la sua fidanzata devono fare i conti con la lontananza forzata a causa della quarantena. “Ci vuole tanto amore, tutto l’amore del mondo. Ho la protezione della povera Marisa, ho il bene smisurato delle mie tre figlie e dei miei tre nipotini. Poi mi sono anche innamorato, sì, mi sono innamorato di una donna più giovane di me. Ora la conoscono in molti, Irene, una dolce candida bellezza, unica, che però non vedo da cinque settimane…”, racconta Boldi a Novella 2000. “Non vedo il mio fidanzato da moltissimo. Come tutti, né di più né di meno”, aggiunge la Fornaciari che, tuttavia, si considera comunque una persona fortunata avendo tutto ciò che le serve per affrontare questo momento complicato.

MASSIMO BOLDI E IRENE FORNACIARI: “LA QUARANTENA? UN INCUBO”

Se Irene Fornaciari è più serena e sta affrontando la quarantena con tranquillità e lucidità nonostante il momento difficile, Massimo Boldi non nasconde di essere estremamente spaventato dalla situazione. “Sono cinque settimane che vivo in un incubo che non mi fa per niente bene. Fortunatamente vivo in una casa con un fazzoletto di giardino, casa che avevamo desiderato io e la povera Marisa” – confessa Boldi che sta cercando di superare tutto con l’affetto delle figlie e dei nipotini. “Ecco come passo le mie giornate ora: chiuso in casa. In trent’anni non ho mai fatto così tante volte le scale da cima a fondo. Questa situazione non la vivo granché bene. La vivo con l’ansia che mi accompagna da quando sono nato. Se ho paura? Sì, certe notti non dormo, mi agito, vorrei che tutto questo fosse solo un brutto sogno”, spiega Boldi. Più ottimista la fidanzata Irene Fornaciari: “Serve reagire con il sorriso di chi comunque vuole vivere a prescindere dalle difficoltà”. conclude.





