Massimo Boldi: Elisa Barranu è la nuova fidanzata?/ Colpo di fulmine, ma solo…

Massimo Boldi ha una nuova fidanzata? Il gossip, intorno all’attore, è nato dopo la pubblicazione di una foto sul profilo Instagram dello stesso Boldi. Quest’ultimo, qualche giorno fa, ha pubblicato la foto di una giovanissima ragazza bionda scrivendo: “Vi presento Elisa, nuova in tutto” scatenando i commenti dei followers e la loro curiosità. Una foto che è stata cancellata poco dopo dallo stesso Boldi che non ha più svelato nulla sulla ragazza in questione. Oggi, però, il settimanale Chi, non solo svela l’identità della ragazza ma anche la natura del suo rapporto con Boldi.

Nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 25 gennaio, il settimanale Chi svela tutta la verità su Elisa e sul motivo del suo legame con Boldi con cui non c’è alcun risvolto sentimentale.

Massimo Boldi ed Elisa: colpo di fulmine ma solo artistico

La giovanissima ragazza bionda presentata da Massimo Boldi ai propri fan su Instagram si chiama Elisa Barranu. Tra l’attore ed Elisa ci sarebbe stato un colpo di fulmine, ma solo artistico. Nessun rapporto sentimentae tra i due, ma un rapporto semplicemente professionale come fa sapere Chi.

“La ragazza si chiama Elisa Barranu, modella e tiktoker, volto sul quale Boldi punta artisticamente per lanciarla nel mondo del cinema. Dunque, nessun colpo di fulmine, se non professionale per Cipollino”, scrive Chi. Nessun nuovo amore, dunque, per Boldi che pare concentrato unicamente sul cinema e la famiglia.

