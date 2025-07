In occasione dei suoi 80 anni, Massimo Boldi ha rilasciato un'intervista nella quale ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera e vita privata

Il 23 luglio Massimo Boldi segna una tappa molto importante della sua vita: l’attore, infatti, compie 80 anni, e per l’occasione ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha ripercorso alcune delle tappe più portanti della sua carriera e della sua vita personale, a partire dagli esordi, segnati anche da collaborazioni con volti che sarebbero diventati altrettanto famosi. Uno di questi è Teo Teocoli, con il quale Boldi non ha fatto mistero che non sono mancati scontri.

“Litigavamo in camerino, per cretinate. O per soldi, quando si divideva. Dopo facevamo pace”, ha ricordato l’attore, che ha invece smentito la lite col collega storico Christian De Sica. “Noi non abbiamo mai litigato, è falso. – ha spiegato, chiarendo la volontà di separarsi da lui dopo un evento drammatico della sua vita – Dopo la morte di Marisa volevo fare altro, qualcosa che restasse per le mie figlie. Era giusto staccarmi. Il nostro duo faceva successo, però qualcosa non ingranava più come i primi tempi”.

E a proposito di Maria Teresa Selo, moglie di Boldi morta nel 2004, l’attore ha ammesso che, se potesse scegliere un regalo per questo compleanno, “Mi piacerebbe riavere indietro tutto quello che mi è stato tolto ingiustamente”, come sua moglie, appunto. Facendo un passo indietro, alla loro vita di coppia, Massimo Boldi ha ammesso che screzi con la moglie non sono mancati, soprattutto per il rapporto con le donne dell’attore, spesso sul set con fanciulle bellissime. “Sono stato molto rispettoso, scherzavo e basta. Marisa qualche sospetto di una mia furbacchioneria l’ha avuto.”, ha raccontato Boldi, aggiungendo che questo ha creato poi tensioni nella coppia. Ora, però, con l’amore dice di aver chiuso: “Non mi va più di corteggiare nessuno. E quelle che corteggiano me sono troppo più giovani… Sono stato deluso più di una volta. Alla fine capisci che è tutto fumo e niente arrosto”.

