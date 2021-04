Massimo Boldi/ “Fidanzato con Beatrice Livieri? Sono solo il suo talent scout” (Ciao Darwin)

A fronte della messa in onda della replica di Ciao Darwin che, questa sera, lo vedrà protagonista tra gli ospiti, si torna a parlare di Massimo Boldi, attore comico originario di Luino (Varese) giunto ormai alla soglia dei 76 anni. Nonostante sia già parecchio avanti con l’età, non cessano di rincorrersi i gossip attorno alla sua vita sentimentale trascorsa al fianco di donne molto più giovani di lui, che avrebbe iniziato a frequentare dopo essere rimasto vedovo nel 2004. La prima fra queste è Irene Fornaciari, sua fidanzata per un certo periodo fino all’estate scorsa, quando i due si sono separati complice forse anche la loro grande differenza d’età (si parla di ben 34 anni). Al termine della relazione, Boldi è finito nuovamente al centro delle attenzioni mediatiche dopo essere stato avvistato in compagnia della modella veneta Beatrice Livieri. In realtà, in questo caso, non c’è stato alcun coinvolgimento amoroso tra Boldi e la ragazza, che per inciso ha solo 27 anni: lo stesso attore ha dichiarato che lui e Beatrice si vedevano solo per discutere di questioni lavorative, dal momento che Massimo si considera in tutto e per tutto il suo ‘talent scout’.

Massimo Boldi parla del suo incontro con Beatrice Livieri

Della sua nuova carriera in questo senso ha parlato in un’intervista ad Armando Sanchez: “Ho postato sulla mia pagina Instagram la foto di Beatrice. Era ritratta su un manifesto pubblicitario alla stazione centrale di Milano. Mi ha subito colpito […] Dopodiché l’ho contattata sul social e ci siamo dati appuntamento a Milano”. Da quel momento in poi, la giovane Beatrice e Massimo Boldi hanno iniziato a incontrarsi con una certa regolarità, destando contestualmente i sospetti di fotografi e giornalisti. 48 anni di differenza sono assolutamente troppi perché tra i due possa funzionare: lo stesso attore ne è consapevole, e ci tiene a chiarire che non ha mai visto in Beatrice qualcosa in più di una semplice ‘amica’. “E poi, come ho fatto con tante attrici che oggi sono famose, a partire da Cristiana Capotondi, Eva Grimaldi, Alena Seredova, eccetera, potrei darle la possibilità di farsi conoscere nel mondo dello spettacolo. Oggi mi considero un talent scout”, ribadisce nell’intervista.

Massimo Boldi smentisce i rumor

Il primo a parlare di una possibile relazione tra Massimo Boldi e la giovane Beatrice Livieri era stato Gianni Ippoliti, durante il suo quotidiano spazio televisivo dedicato proprio al resoconto dei ‘rumor del giorno’ intorno ai vari personaggi del mondo dello spettacolo. In realtà, l’interpretazione di Ippoliti è stata per certi versi equivoca: l’attore ha tenuto a sottolineare che quelle presunte ‘prove’ addotte a conferma del loro flirt erano state interpretate male, e che tra lui e la Livieri non c’è (e non ci sarà mai) più di una semplice amicizia.

