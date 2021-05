Massimo Boldi, foto con Claudio Lotito/ Tifoso “Compra Salernitana”, lui “Perché no?”

Incontro a Roma tra Massimo Boldi e Claudio Lotito. A segnalarlo è stato proprio l’attore, che ha pubblicato la foto sul suo account Instagram. «Un incontro inaspettato», ha scelto come didascalia. In un altro post invece compare una foto di gruppo con le mascherine abbassate o assenti: «Gruppo vaccinati», ha scritto “Cipollino” taggando anche il profilo della casa di cura accreditata al sistema sanitario nazionale che effettua le vaccinazioni. In quell’occasione, dunque, è avvenuto l’incontro che l’attore ha voluto immortalare. Ne è nato però uno scambio di battute molto curioso: «Boldi presidente della Salernitana», scrive un utente. E lui subito risponde: «Perché no?». Qualcuno allora ha provato a convincerlo nella speranza che possa magari fare sul serio: «Cipollino numero uno, ti vediamo bene come presidente». Il dibattito sui social ora prosegue e vede coinvolto anche il celebre attore.

TIFOSI SALERNITANA A BOLDI “COMPRA IL CLUB”

La questione è nota: la Salernitana di Claudio Lotito ha conquistato la promozione in Serie A. Ora il presidente deve cedere il club campano entro il 25 giugno, come stabilito dal consiglio federale. Questo però non può guidare due club nel massimo campionato italiano. Lotito è infatti patron anche della Lazio. Dunque, in questi giorni si sta muovendo per cedere il club di Salerno. Ora che ha compiuto la missione di portare la squadra in Serie A, è in attesa di offerte per la cessione. In questa vicenda si inserisce suo malgrado Massimo Boldi, ovviamente scherzosamente. «Ti sta vendendo la Salernitana dimmi la verità», ha scritto un utente. Il tono è quello: «Cipollino te stai a compra’ la salernitana», ha scritto un altro. Un utente invece è andato proprio oltre: «Grande Presidente Boldi facci sognare!! Forza Salernitana».

