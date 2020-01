Massimo Boldi, gesto d’amore per fidanzata Irene Fornaciari/ Video: serenata social!

“Un’amicizia che, dopo 7 mesi, è diventata amore”. È così che Massimo Boldi e la sua attuale fidanzata Irene Fornaciari si sono innamorati. Un incontro fortuito, una chiacchierata per fini lavorativi e uno sguardo che ha acceso la miccia. Oggi Massimo è davvero innamorato della sua Irene, al punto tale da farle delle vere e proprie serenate. Su Instagram, il noto attore ha infatti pubblicato un breve filmato in cui lo si vede cantare una canzone d’amore. “Dedicata alla mia Irene Fornaciari, anche se un po’ fuori tono” scrive Boldi nella didascalia che affianca la serenata, con tanto di cuoricini rossi ad accompagnare la dedica. Un vero e proprio gesto d’amore quello per la sua compagna, che Massimo ha voluto rendere pubblico e condividerlo con i suoi tantissimi follower.

Massimo Boldi e Irene Fornaciari, un amore solido

Massimo Boldi e Irene Fornaciari, d’altronde, sono una coppia solida, nonostante la notevole differenza d’età. Di recente i due sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In per la loro primissima intervista di coppia e, proprio qui, hanno parlato della differenza d’età tra lo9ro (34 anni). Irene in merito ha dichiarato: “La cosa mi ha fatto pensare molto, però la vitalità, l’amore e la leggerezza che Massimo mi dà, sono motivo di gioia e felicità. – ha ammesso l’organizzatrice di eventi, per poi aggiungere – Penso che se una famiglia ti vuole bene, quando ti vede felice non può che essere felice […] Anche i miei amici si sono dimostrati molto complici”. E chissà come Irene abbia potuto reagire di fronte a questa romantica sorpresa del suo compagno.





