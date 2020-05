Massimo Boldi: “Governo deve andare a casa”/ “Causati danni psicologici all’umanità”

Pubblicità

Massimo Boldi si scaglia contro il Governo. Con un tweet, l’attore attacca il Governo alla luce delle ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Decreto rilancio, il Premier Conte, parlando del mondo dello spettacolo, ha parlato di “artisti che ci fanno tanto ridere e appassionare”. Parole, quelle di Conte, che non sono state condivise da molti personaggi del mondo dello spettacolo tra cui proprio Boldi. “Questo governo deve andare a casa il più presto possibile per limitare i danni psicologicamente causati all’umanità”, ha cinguettato l’attore. Il tweet di Boldi è diventato immediatamente virale e molti utenti hanno espresso solidarietà all’attore attraverso like e commenti. Il post di Massimo Boldi, così, è diventato virale.

Pubblicità

MASSIMO BOLDI CONTRO IL GOVERNO SU TWITTER

Non è la prima volta che Massimo Boldi si scaglia contro il Governo da quando è scattata l’emergenza coronavirus. L’attore che ha ammesso di aver trascorso momenti difficili durante la quarantena, ha anche commentato le dichiarazioni di Pierpaolo Sileri. Il viceministro della sanità, ai microfoni di Mattino Cinque, ha dichiarato: “ Potrebbe essere pensata una riapertura tra regioni vicine, ma dobbiamo osservare i dati dell’epidemia “. Boldi, su Twitter, ha commentato così la decisione di riaprire le regioni: “ Questa decisione è una follia contro la costituzione “. L’attore, dunque, dimostra il proprio disaccordo nei confronti di alcune decisioni del Governo. Anche Boldi, come molti suoi colleghi, inoltre, si augura che il mondo dello spettacolo possa ripartire il prima possibile dopo l’emergenza coronavirus.

Sono convinta che questo governo deve andare a casa il più presto possibile per limitare i danni psicologicamente causati all’umanita — massimo boldi (@MassimoBoldi) May 15, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA