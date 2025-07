Massimo Boldi, in un'intervista a Chi, traccia un bilancio della sua carriera e ammette con tono polemico: "Ho avuto meno di quello che avrei meritato"

Massimo Boldi: “Mi sento un attore molto amato ma avrei meritato di più“

Oggi, mercoledì 23 luglio 2025, è un giorno davvero speciale per Massimo Boldi che compie 80 anni e raggiunge così un importantissimo traguardo di vita. L’attore è un simbolo del cinema italiano per la sua vena comica, ironica, imitativa, per il prezioso contributo che ha dato al successo dei cinepanettoni sul grande schermo al fianco di Christian De Sica e anche per i suoi iconici personaggi, uno su tutti ‘Cipollino’.

In occasione di questi 80 anni, l’attore ha tracciato un bilancio della sua vita e della sua carriera in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola.

Proprio in merito al suo percorso professionale, fatto di grandi successi, Boldi ammette: “Mi sento un attore molto amato ma che ha avuto meno di quello che avrebbe meritato. La gente mi ferma, mi dice: ‘Ma lo sai che mi fai ridere fin da quando ero bambino?’. Pensi a quante battute, quanti slogan, quanti tormentoni ho messo nei miei film, improvvisando, scrivendo, adattando il personaggio al mio stile“.

Massimo Boldi e il rapporto con Teo Teocoli: “Non litighiamo neanche più“

Massimo Boldi nel corso della sua carriera ha conosciuto numerosi colleghi con cui ha stretto amicizie più o meno importanti. Con Teo Teocoli ha costituito un’amatissima coppia non solo presso il Derby Club ma anche in televisione per diversi anni, e l’attore ammette che insieme stanno pensando ad un progetto celebrativo della loro carriera: “Ci siamo visti, ne abbiamo parlato. Ma non vorrei che fosse uno spettacolo in cui continuiamo a prenderci a bastonate, immagini due vecchi che si prendono a bastonate!“.

Nonostante il sodalizio artistico, tra i due ci sono stati anche diversi screzi in passato che, ad oggi, sono comunque superati e risolti. “Con Teo siamo amici, non puoi dimenticare una vita insieme. Adesso non litighiamo neanche più, mal che vada ci ignoriamo“, ammette il comico sempre nel corso dell’intervista a Chi.

In merito infine a coloro che può definire amici nel mondo dello spettacolo, cita “quelli con cui ho lavorato sempre: Diego Abatantuono, Christian De Sica, Ezio Greggio, Enzo Salvi. E poi Renato Pozzetto. Un fuoriclasse assoluto, lui è sempre stato il capobanda“.