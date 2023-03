Massimo Boldi: “Ho visto un ufo con Barbara D’Urso e Memo Remigi”/ “Era sopra di noi”

Dopo gli “oggetti non identificati” sui cieli USA, a “Le Iene” si è parlato nuovamente di ufo e invasioni aliene. A fare il punto della situazione è stato Fabio Rovazzi, con un servizio realizzato insieme a Gaston Zama e che ha coinvolto anche alcuni volti noti della nostra televisione, fra cui Massimo Boldi. Il “Cipollino” nazionale ha infatti rivelato di avere visto dal vivo un disco volante: “Era il 1977 o il 1978. Ero in auto in direzione Genova con Barbara D’Urso e Memo Remigi. All’improvviso, da una nuvola uscì una luce, come un arcobaleno. Apparve un velivolo che stava fisso, fermo. A un certo punto, questo cominciò a spostarsi rapidamente, a una velocità esorbitante. Poi, stazionò sopra di noi, per poi scomparire. Questa è una cosa che fa paura”.

Un episodio che fa riflettere e che Paolo Toselli, del Centro italiano studi ufologici, inserisce nel novero dei fenomeni aerei non identificati. Proprio come gli avvistamenti effettuati da alcuni militari americani negli scorsi anni, comprovati da immagini a infrarossi: proprio perché a infrarossi, ha spiegato l’esperto, possono distorcere l’oggetto e attribuirgli forme diverse da quelle reali, rendendolo simile a un ufo, quando magari si tratta semplicemente di palloni-spia.

UFO, DA MASSIMO BOLDI A FLAVIA VENTO: AVVISTAMENTI VIP E NON

Anche a Chiesa in Valmalenco, in Lombardia, si sarebbero susseguiti alcuni incontri ravvicinati con gli ufo. Lo testimonia un carabiniere in pensione, il quale, a “Le Iene”, ha rivelato in primis di avere raccolto molte segnalazioni di cittadini spaventati, di fronte alle quali era scettico. Poi “un giorno c’era una Messa in quota con il vescovo di Como. Durante la Santa Messa abbiamo iniziato a vedere tre dischi volanti che giravano. Eravamo in 130. Sono sicuro che non fosse un abbaglio, c’è anche una foto che lo dimostra. Più avanti nel tempo, ho avvistato un umanoide dal mezzo busto in su, con tuta e casco. Il telefonino è andato in tilt mentre tentavo di immortalarlo e si è dileguato verso il torrente”.

Flavio Vento, altra vip che ha fatto parlare di sé sui social per i suoi presunti avvistamenti ufo, ha detto: “Io mi sveglio sempre presto, alle 6.30 di mattina. Un giorno, a un certo punto ho visto un puntino che si muoveva veloce, ha fatto un flash fortissimo e poi è scomparso. Sono stata contenta di cogliere quel segnale”.











