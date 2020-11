Massimo Boldi: “In pensione? Col caz*o che ci vado”/ “Donne? Gli ultra-settantenni..”

Massimo Boldi è un fiume in piena durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Dagospia. L’attore si scaglia contro chi vorrebbe approvare un lockdown per glu ultra-settantenni ricordando come, negli Stati Uniti, Trump e Biden, pur avendo quell’età, si stiano giocando la presidenza del Paese. “Sono molto contento che questa idea demenziale sia stata messa in campo mentre in America assistiamo allo scontro tra un 74enne e un 77enne per la Casa Bianca. Due tipini – ha aggiunto – che in ogni caso domineranno il mondo per qualche anno, mentre qui vogliamo segregare in casa una generazione che ancora manda avanti questo”, ha spiegato l’attore che non ha alcuna intenzione di ritirarsi e andare in pensione. A 75 anni, Massimo Boldi confessa di avere ancora tanti progetti da realizzare. “In pensione col caz*o che ci vado!”, ha aggiunto ricordando di aver appena finito di girare il film “Natale su Marte” con Christian De Sica.

MASSIMO BOLDI E LE DONNE: “GLI ULTRA-SETTANTENNI HANNO UNA MARCIA IN PIU'”

Massimo Boldi è pieno di energie e sta per tuffarsi in una nuova avventura professionale insieme ad Aurelio De Laurentiis. “Nei prossimi mesi lavorerò insieme ad Aurelio De Laurentiis (71 anni) a una serie tv che vorremmo portare su Netflix. D’altronde se anche Aurelio dopo 26 anni continua a puntare su di me, vuol dire che non sono così bollito, no?“, ha spiegato l’attore che non ha intenzione di restare a casa a fare il pensionato. Nella lunga intervista rilasciata a Dagospia, inoltre, parla anche di donne. Negli scorsi giorni, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto di una ragazza chiedendo aiuto ai followers per identificarla. A tal proposito ha detto: “Hai visto che schianto? Me l’hanno presentata ma non mi hanno detto come si chiama. O meglio, si chiama Eva… noi ultra-settantenni abbiamo una marcia in più con le ragazze, basta vedere Briatore e Berlusconi”. Infine, ribadisce il suo amore per le figlie Manuela, Marta e Micaela che l’hanno reso nonno di nipoti meravigliosi.



