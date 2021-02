Massimo Boldi insultato per sostegno alla Meloni/ Lei: “M5s-Sx sgraditi al popolo”

«Giorgia Meloni mi piacerebbe come premier. È molto cresciuta ultimamente, la seguo nei dibattiti e mi appassiona. Ha dei toni da sindacalista che ti trascinano»: così Massimo Boldi ai microfoni di Libero, non sono tardate ad arrivare le polemiche. Le parole del celebre attore sulla leader di Fratelli d’Italia hanno acceso il dibattito sui social network e numerosi elettori del M5s e della Sinistra hanno insultato e attaccato ferocemente l’artista, reo di aver dato un giudizio sull’operato dell’ex ministro…

Da Twitter a Facebook, tantissimi i post contro Massimo Boldi per l’elogio destinato a Giorgia Meloni. C’è chi è andato sul personale e chi invece ha marchiato come “folli” le parole del re dei cinepanettoni. L’attore non ha replicato agli insulti ricevuti via web, ma può contare sul sostegno di numerosi seguaci e non…

MASSIMO BOLDI INSULTATO SUL WEB, LA SOLIDARIETÀ DI GIORGIA MELONI

Giorgia Meloni si è immediatamente schierata al fianco di “Cipollino”: «Insulti di ogni tipo ieri nei confronti di Massimo Boldi da parte delle truppe grilline e della sinistra in rete. Il motivo? Aver osato spendere alcune parole di sostegno nei mei confronti durante un’intervista. Che tristezza. Consapevoli di essere sempre più sgraditi al popolo, ormai questa gente le tenta tutte per demonizzare chiunque non sia allineato con loro. Solidarietà a Massimo Boldi». Tantissimi i messaggi di sostegno e di vicinanza da parte del mondo di Fratelli d’Italia, così la parlamentare Daniela Santanchè: «Il mio amico Massimo Boldi ha ricevuto insulti di ogni tipo in rete da grillini e sinistri solo perché ha osato fare i complimenti a Giorgia Meloni. Solidarietà a Massimo!».



© RIPRODUZIONE RISERVATA