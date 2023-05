Massimo Boldi: “Io bloccato sui binari? Perché mi hanno chiamato due modelle”/ “Non ho capito più nulla”

Massimo Boldi, a Pomeriggio 5, spiega perché è rimasto bloccato sulle rotaie del tram a Milano

Alcuni giorni fa è diventato virale un video che ritraeva Massimo Boldi bloccato con l’automobile sui binari del tram. Nel filmato il celebre attore riesce ad uscirne dopo tempo e non poche difficoltà, mentre intorno in tanti filmavano la sua ‘impresa’. Ma com’è finito in quella situazione? La spiegazione nei dettagli dell’accaduto è arrivata in diretta a Pomeriggio 5.

In collegamento con Barbara D’Urso, Boldi ha rivelato che l’errore è capitato per un momento di forte confusione dovuto alle telefonate di alcune modelle. “Era un bel sabato sera, io avevo fatto una cena con una mia amica, eravamo a mangiare il sushi, poi ho preso la macchina e pioveva.” ha esordito l’attore. Così ha continuato: “Aveva 20 giorni quella macchina, un Suv. Stavo a telefono con Giorgia Carniti, una modella bellissima, mentre sto parlando con lei tac, mi chiama un’altra persona, Elisa che è un’altra amica mia, in quel momento non ho capito più niente, mi sono agitato…”

Massimo Boldi e le modelle: “Le frequento ma sono solo amiche”

In preda all’agitazione, Massimo Boldi ha sbagliato strada: “Ho visto le rotaie del tram andavano dritte ma la strada invece faceva un ‘V’. Io, senza rendermene conto perché ero al telefono, ma sempre in vivavoce, sono andato fuori dal melone…” Così, complice anche una pioggia scrociante, è finito in quella situazione. La curiosità di Barbara D’Urso è poi volata alle modelle da lui citate: “Io frequento molto le modelle, è un periodo così…”, ha spiegato Boldi, precisando tuttavia che si tratta solo di amicizie, “Io fidanzato? No, ma quando mai! Io ho solo delle amiche.”

