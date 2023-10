Massimo Boldi: “Io e Christian De Sica abbiamo un film in cantiere”/ “Ma manca chi mette i soldi…”

Massimo Boldi: nuovo film con Christian De Sica?

Massimo Boldi e Christian De Sica torneranno presto a lavorare insieme? Per anni, i due attori hanno formato una coppia cinematografica che, ogni anno, portava al cinema milioni di spettatori con i famosi film di Natale. Poi la pausa e, successivamente, la voglia di tornare sul set, ma cosa accadrà nel futuro dei due artisti? A parlarne è lo stesso Boldi che, ospite della puntata di Bella ma’ del 2 ottobre, ai microfoni di Pierluigi Diaco, ha raccontato di avere in cantiere un film con Cristian De Sica sul quale, però, resta un punto interrogativo.

A frenare il ritorno sul set non è la mancanza di tempo o di voglia dei due attori, ma l’assenza di finanziatori. Come ha raccontato Boldi, infatti, per il momento non ci sarebbero i dolci per la realizzazione del film.

Le parole di Massimo Boldi

“Christian De Sica e io abbiamo in cantiere un nuovo film insieme, scritto da Paolo Virzì. Purtroppo, però, come si dice a Milano: non si trova chi mette i danè. Dopo il Covid il Cinema non si è più ripreso e questo è davvero un peccato”, ha raccontato Boldi nell’intervista concessa a Pierluigi Diaco.

L’attore, in occasione della puntata trasmessa nel giorno della Festa dei nonni, ha partecipato al programma con il nipote Federico e, nel corso del programma, ha anche ricordato la moglie Maria Teresa, scomparsa nel 2004: “Ci siamo conosciuti in una latteria a Milano, che io avevo preso in gestione. Settimana scorsa avremmo festeggiato 50 anni di matrimonio”.

