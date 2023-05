Massimo Boldi: “Io fidanzato con Elisa Barranu? Profonda amicizia”/ “Tra noi 54 anni di differenza”

Massimo Boldi svela di avere una relazione: “Lei ha 23 anni e…”

Massimo Boldi, ai microfoni di Libero, ha svelato i motivi che lo portano ad essere spesso al centro del gossip: “Sono entrato nelle mire del gossip soprattutto perché ho lavorato con le più belle donne del cinema e della tv. Ho una certa dimestichezza con la galanteria e la fama di essere un galantuomo.”

E ancora: “Sono vedovo da vent’anni e non devo rispondere a una morale. Di conseguenza ho cominciato ad avere amicizie più giovani. Amicizie che continuo a mantenere… in tutti i sensi“. L’attore comico ha poi svelato di avere una “profonda amicizia” con una 23enne, Elisa Barranu di cui già circolavano indiscrezioni: “Ho una profonda amicizia con una ragazza molto giovane e molto carina. Si chiama Elisa Barranu e ho promesso di darle una mano a diventare ricca e famosa, così in quattro e quattr’otto… Lei ha 23 anni. Ci portiamo 54 anni, come Berlusconi e Marta Fascina“.

Massimo Boldi: “Il cinema? Non sta andando bene”

Massimo Boldi ha svelato ai microfoni di Libero, come sta andando la sua carriera nel mondo del cinema. L’attore comico ha dichiarato: “Male. Molto male. Tanto è vero che da un anno e più che aspettiamo di poter iniziare a lavorare su un film del mio genere che si intitolerà Matrimonio a Scampia con la regia di Neri Parenti e attori di grande fama, oltre al sotto-scritto. ”

Poi aggiunge: “Ma Medusa continua a rimandarci di settimana in settimana e anche questa cosa, sono sincero, mi ha portato a fare quell’uscita“. Per riguarda la comicità negli ultimi anni, dichiara: “La comicità non è cambiata. Sono cambiate le storie e gli artisti. Per forza. Poi c’è chi invecchia ed è più o meno sempre lo stesso, forse come me… Mentre ci sono quelli che cambiano molto con barbe, baffi e il pubblico se li dimentica“.

