Massimo Boldi, la figlia Marta si è laureata/ “Fiero di te, congratulazioni da papà!”

Molta felicità per Massimo Boldi. L’attore ha pubblicato uno scatto in compagnia della figlia Marta, terzogenita di 29 anni che si è appena laureata. La ragazza ha ottenuto un Master in International Screenwriting and Production, un corso in lingua inglese dedicato a chi vuole formarsi come sceneggiatore e produttore, presso l’università Cattolica di Milano. “Fiero e orgoglioso per aver avuto la fortuna di assistere al Master della più giovane delle sorelle. Ora tocca sperare di poter trovare il proprio posto di lavoro. Congratulazioni dal tuo papà”, ha scritto il “Cipollino” del nostro cinema. Da ciò che si apprende, pare quindi che Marta voglia seguire le orme del padre: “Lo sapevo che in famiglia c’era qualche altro intelligente e colto come ME”, ha giocherellato l’attore in un altro post. Boldi dalla moglie Marisa Selo che aveva sposato nel 1973, ha avuto tre figlie. Prima di Marta c’è Micaela nata nel 1974 e Manuela classe 1981. Le prime due lo hanno già reso nonno. Nel 2002 è nato Massimo Federico, figlio di Micaela, mentre nel 2016 è arrivata la piccola Vittoria Marisa e nel 2019 Leonardo, entrambi figli di Manuela.

La figlia di Massimo Boldi si è laureata

Anche Marta Boldi ha postato uno scatto sul suo account ufficiale di Instagram: “MASTER in INTERNATIONAL SCREENWRITING AND PRODUCTION – Class of 2019… That’s a wrap! Thank you everybody! If you see the wonder of a fairytale You can take the future, even if you fail I believe in angels, something good in everything I see…” (“Grazie a tutti! Se vedi la meraviglia di una fiaba puoi prendere il futuro, anche se fallisci, credo negli angeli, qualcosa di buono in tutto ciò che vedo …”), ha scritto. Tanti i commenti di affetto a seguire: “Congratulazioni e auguri in bocca al lupo dolcissima e bellissima Martina ti auguro una buona domenica un buon sabato sera ti mando come sempre un abbraccione grande”, “Congratulazioni Dottoressa, bellissima e intelligente!”. E tra i tanti apprezzamenti, compare nuovamente la spunta blu del papà Massimo: “Sono felice per te”, ha commentato con una bella faccina che manda un bacio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA