MASSIMO BOLDI/ “Loredana De Nardis? È stato un rapporto tribolato” (Domenica In)

Massimo Boldi è rimasto vedovo nel 2004. Da allora, l’attore non si è mai preoccupato di cercare una nuova donna al suo fianco. Fino ad adesso, almeno: sono ormai mesi che Boldi è fidanzato con Irene Federica Fornaciari, che – a dispetto dell’omonimia – non ha niente a che fare con la figlia di Zucchero. Nonostante i 34 anni che li separano, i due sono molto affiatati. E a chi lo critica per la “baby fidanzata”, Cipollino risponde piccato: “Ma quale baby, ha quarant’anni!”. “Di lei mi piace la sua testa, come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene”, ha dichiarato lui in un’intervista a Vieni da me. Oggi, a Domenica In, Boldi tornerà a parlare della sua vita sentimentale e del suo rapporto con Irene, con cui compare spesso nei post sul suo profilo Instagram. Ad agosto i primi scatti della coppia, ma la loro relazione è stata ufficializzata solo di recente.

Chi è Irene, la fidanzata di Massimo Boldi

È stato proprio Massimo Boldi a dare l’annuncio del loro fidanzamento. L’attore, storica spalla di Christian De Sica nei cinepanettoni, ha subito specificato che l’età non rappresenta un ostacolo (almeno per lui). Con Irene è riuscito finalmente ad andare oltre la scomparsa di Marina, la sua compagna di vita, la cui dipartita l’aveva portato a rinunciare all’amore almeno fino all’incontro con la Fornaciari. Per Boldi, Irene è una “deliziosa creatura”. La donna abita a Lucca, dove è titolare di un negozio di abbigliamento e gioielli. Suo fratello, Leonardo Fornaciari, è il sindaco di Porcari, comune nelle vicinanze del capoluogo.

Alla ricerca dell’amore

Pare che la giovane Irene abbia conquistato tutte e tre le figlie di Massimo Boldi, Manuela, Marta e Micaela. In particolare, la new entry compare spesso nelle foto in compagnia di Manuela. Già in passato Boldi era stato fidanzato con alcune donne, ma le cose non erano mai andate a buon fine. “Sono solo e spero di incontrare la donna giusta…”, dichiarava tempo fa a Oggi. “Vorrei che vedesse solo Massimo. Un uomo buono, pieno di premure. Con un carattere impegnativo, lo ammetto… Per cercare di essere all’altezza compenso spesso con la generosità, anche se non ho vie di mezzo. Certamente la bellezza in una donna per me conta, perché sono vanitoso”. In quell’intervista, l’attore parlava della sua solitudine: “Arrivo a casa la sera, chiudo la porta e mi ritrovo solo con i miei pensieri. Il lavoro mi entusiasma sempre, ma poi nel silenzio delle pareti di casa sento dentro di me la mancanza di qualcosa… l’esigenza di poter condividere con qualcuno tutto il bello della mia vita e dei miei affetti”. Su Loredana De Nardis, che è venuta poco prima di Irene: “È stato un rapporto tribolato, io pensavo di far bene scegliendo una donna molto più giovane di me… Non è stato così e l’epilogo mi ha molto amareggiato. Finita quella relazione mi si sono presentate una serie di belle ragazze che forse cercavano popolarità più che il mio affetto: io sono un uomo molto generoso. Mia madre diceva sempre che a starmi accanto non si sarebbe mai morti di fame”.



