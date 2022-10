Massimo Boldi/ “Mi allontanai da De Sica dopo morte di mia moglie, nessun litigio”

Il grande Massimo Boldi è stato intervistato questa mattina da I Fatti Vostri, su Rai Due. Le prime parole sono state per i suoi esordi: “Io non pensavo di fare l’attore, ho iniziato a suonare la batteria perchè mi piaceva, abbiamo messo su un gruppetto, La pattuglia azzurra, e un giorno sono capitato al Derby Club a Milano, il cabaret, un posto fantastico e c’erano Enzo Jannaci, Giorgio Gaber, Dario Fo, che si esibivano, Chochi e Renato. Dal Derby è nato Cipollino, che significa un po’ un pirla…”.

In studio passa quindi uno spezzone di un vecchio programma di casa Rai: “Questo personaggio era stato inventato da Jannacci e Chochi e Renato, era Mario Vigorone prepara il ministrone, c’era la Carrà che era la star, io sono entrato a far parte della compagniai di Cochi e Renato e alla terza puntata c’era un po’ di movimento: Carrà mi disse, io non ho un contratto per lavorare con te, salivazione azzerata, e di conseguenza abbiamo dovuto parlare fino a che ad un certo momento sono al bar, trovo la Carrà con il direttore della Rai dell’epoca che mi dice ‘Mi scusi Boldi lei vuole fare il comico?’ e poi mi disse che non avevo i tempi. Dopo 10 anni ero in Rai per un’ospitata, e lo stesso disse ‘Boldi l’ho inventato io’”.

MASSIMO BOLDI E LO SCHERZO DI PAOLO VILLAGGIO

Massimo Boldi ha raccontato anche uno scherzo di Paolo Villaggio: “Quando facevamo il cabaret io che ero il piccolino, ero il più giovane, dovevo iniziare, avevo la salivazione un po’ azzerata allora Villaggio mi disse che gli oratori prima di salire sul palco si bevono una caraffa di limone puro. Mi son bevuto il limone, sono andato sul palco ma non riuscivo più a parlare, bloccato completamente”.

Infine su Christian De Sica: “Con Teocoli non abbiamo litigato, neanche con De Sica, si dice sempre che le coppie prime o poi litigano invece noi siamo amici fin da quando siamo piccolini. Come fai a litigare con Christian? Puoi litigare con un gentleman? Ci siamo separati perchè io sono rimasto vedovo nel 2004 e in me si è creata una situazione difficile, c’erano i figli da crescere e io ho pensato di fare un passo indietro, ma non di non lavorare con Christian ma di staccarmi da De Laurentiis. Abbiamo fatto un film tre anni fa, poi Natale su Marte e poi si è bloccato il meccanismo, ora ne ho uno pronto di cinepanettone. Il pubblico sembra che non vada più a vedere le commedie…”.

