Massimo Boldi “Morte di mia moglie? Sconvolto”/ “Ora mi prezzemolo con le amiche..”

Massimo Boldi è da sempre al centro del gossip soprattutto da quando ha perso l’amata moglie Maria Teresa Selo e si è ritrovato solo. L’attore torna a parlare di questo, e altri argomenti, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, rispondendo alle domande sul suo modo di fare cinema, sulla sua comicità e sulla sua vita privata: “Io dopo essere rimasto vedovo ho avuto un rapporto con una donna molto più giovane di me. Con trent’anni meno di me. Siamo stati insieme molti anni. Poi dopo mi sono prezzemolato con tante amiche e conoscenze, sempre giovani”. L’attore rivela poi che la morte della moglie lo ha sconvolto, è stato il dolore più grande della sua vita come la nascita della sua prima figlia è stata la gioia più immensa ma poi continua a stuzzicare il gossip: “Io cerco di stare con le persone giovani per sentirmi giovane anche io. I gossip non mi danno fastidio, me ne frego altamente, basta vedere quante cose hanno scritto su di me dopo che mi sono lasciato con la mia precedente compagna. Ma io me ne frego, è tutto spettacolo, tanto le cose vere le so solamente io”.

Massimo Boldi “Morte di mia moglie? Sconvolto”

Ma cos’è che teme uno come Massimo Boldi? Non la morte, di questo è certo: “Uno direbbe la morte, ma la morte non fa paura, è naturale, prima o poi capita a tutti. Mi fa paura il passare del tempo, vedere come muta la vita guardando la tua famiglia e vedendo come crescono i tuoi figli, i tuoi nipoti, vedendo come soprattutto si alternano momenti belli e di grande tristezza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA