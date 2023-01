Massimo Boldi, nuova fidanzata?/ Sui social presenta Elisa. Poi cancella il post

Massimo Boldi presenta Elisa, poi cancella il post

Come riporta il settimanale Chi, domenica 15 gennaio intorno a mezzanotte sul profilo di Massimo Boldi è apparsa una giovanissima ragazza bionda. La didascalia recitava: “Vi presento Elisa, nuova in tutto”. Subito sono fioccati i commenti di molti vip, tra i quali il cantante Fabio Rovazzi, che chiedevano cosa fosse successo. Il giorno dopo il post è stato rimosso. Chi è la misteriosa Elisa? E perché Massimo Boldi ha poi cancellato il post a lei dedicato? L’attore è stato sposato per più di 30 anni con Marisa Selo. I due si sono sposati nel 1973 e hanno avuto tre figlie: Micaela (1974), Manuela (1981) e Marta (1990). Marisa è morta nel 2004. Dopo la morte della moglie, Boldi è stato fidanzato con la collega Loredana De Nardis e con Irene Fornaciari.

Massimo Boldi: il ricordo della moglie Marisa

In una recente intervista a “I Lunatici”, Massimo Boldi è tornato a parlare di sua moglie Marisa, scomparsa nel 2004 dopo una lunga malattia. “Il primo amore? Si chiamava Adriana, ma fu un palo. Ma il vero amore è stata solo mia moglie. Quella vera. Siamo stati sposati 33 anni. Quando è morta sono stato male. Non so come si superi un lutto del genere, so che ce l’ho fatta grazie alle mie tre figlie e alla mia famiglia”, ha detto lo storico Cipollino a microfoni di Radio 2. E ha aggiunto: “Ci siamo conosciuti in un bar latteria che avevo in gestione negli anni ’70. Lei faceva l’impiegata lì vicino, scendeva per bere un cappuccio, fare colazione. L’ho notata e le ho chiesto il numero, però fu lei a telefonarmi. Marisa mi ha scelto prima che diventassi famoso e popolare. È bello, è raro”.

