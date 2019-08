Massimo Boldi/ “Pensavo mi facesse bene una donna più giovane di me”

Massimo Boldi ci tiene a precisare che l’attore e l’uomo sono due persone completamente diverse: agli occhi del pubblico, appare come un comico che si diletta tra situazioni divertenti, a tratti tragicomiche, che caratterizzano la sua vita sul set. Ma una volta eliminata la maschera da “Cipollino” e dopo essersi allontanato del tutto dal contesto del cine-panettone, Massimo Boldi è un uomo “buono, pieno di premure. Con un carattere impegnativo”, si descrive così e poi ammette “dicono che sia prepotente e forse lo sono anche. Sono ingenuo e per cercare di essere all’altezza compenso spesso con la generosità”. Ai microfoni di Oggi, Massimo Boldi descrive se stesso in relazione al suo modo di rapportarsi con le donne: “mi approccio agli altri da uomo qualunque, quale sono, poi però spesso finisce che le delusioni sono dietro l’angolo. Boldi è ingombrante, mi ruba sempre la scena”. Si riferisce al fatto che la sua notorietà, talvolta, viene prima della sua persona e per questa può capitare che qualcuno si avvicini a lui più per interesse che per amore.

Massimo Boldi sulla sua relazione: “Pensavo di fare bene”

Massimo Boldi spiega come mai sia finita la sua precedente relazione con una donna molto più giovane di lui, Loredana De Nardis. “Io pensavo di far bene scegliendo una donna molto più giovane di me: immaginavo che essendo vicina di età alle mie figlie tutto sarebbe stato semplice” ma non è andata così, e infatti “è stato un rapporto tribolato”. Non è stata l’unica donna più giovane ad interessarsi a Massimo Boldi: “Finita quella relazione mi si sono presentate altre belle ragazze che forse cercavano popolarità più che il mio affetto”. Ora è single, anzi, si definisce solo. Per questo spera di trovare una donna che impari ad amare l’uomo e non l’attore. Ma “la donna giusta” che descrive non era nemmeno l’imprenditrice Enrica, con cui è stato visto in pubblico più volte: “più che dire che è finita, preciserei che forse non è cominciata” si mostra categorico e parla di come la sua vita sia spesso scandita da frasi come “sono cresciuta coi tuoi film” oppure “facciamo un selfie”.

