Massimo Boldi problemi di salute?/ L’attore smentisce: “Notizia di qualche anno fa”

Massimo Boldi smentisce di avere problemi di salute: le sue parole

In queste ultime ore, alcuni giornali online hanno diffuso il gossip secondo cui le condizioni di Massimo Boldi fossero critiche. Le voci parlavano dell’attore usando frasi come” in gravi condizioni di salute” e “sotto i ferri”, ma la realtà è ben diversa.

Massimo Boldi ha smentito le indiscrezioni su i suoi presunti problemi di salute: “Vorrei rassicurare tutti i miei fan che sto bene solo che non ho dormito stanotte perché mi sono agitato un po’, sono uno scaramantico. Non so come mai siano uscite queste notizie non vere, i miei problemi al cuore risalgono a qualche anno fa ma la notizia l’hanno messa online ieri, non capisco il perché“. L’attore italiano, nel 2018, si è infatti sottoposto ad un angioplastica a causa di un ostruzione alle coronarie. Dunque, falso allarme l’interprete sta benissimo e non ha alcun tipo di problema di salute.

Massimo Boldi spiega perchè è rimasto bloccato sui binari

Nelle ultime ore, Massimo Boldi è rimasto bloccato su dei binari con la sua auto. Il video che ritrae l’attore in difficoltà è diventato virale. Ai microfoni di Pomeriggio 5, ha spiegato di essersi distratto a causa della chiamata di alcune modelle: “Era un bel sabato sera, io avevo fatto una cena con una mia amica, eravamo a mangiare il sushi, poi ho preso la macchina e pioveva.”

E ancora: “Aveva 20 giorni quella macchina, un Suv. Stavo a telefono con Giorgia Carniti, una modella bellissima, mentre sto parlando con lei tac, mi chiama un’altra persona, Elisa che è un’altra amica mia, in quel momento non ho capito più niente, mi sono agitato… Ho visto le rotaie del tram andavano dritte ma la strada invece faceva un ‘V’. Io, senza rendermene conto perché ero al telefono, ma sempre in vivavoce, sono andato fuori dal melone…”

