Massimo Boldi “Siamo in guerra ma senza armi”/ “Io e la mia famiglia a Milano…”

Massimo Boldi è nel pieno della crisi. L’attore ha ormai i suoi anni e vive ben chiuso nella sua casa di Milano in attesa, come tutti gli italiani, che questa emergenza passi lasciando dietro di sé meno macerie possibili. Proprio nei giorni scorsi, parlando ai microfoni del programma La Zanzara, in onda su Radio 24, ha ammesso di aver paura del Coronavirus tanto da essere andato perfino al cimitero per “fare un sopralluogo, a vedere se ci sono tutti posti occupati” e poi ha ammesso: “Sono terrorizzato, ho 74 anni, vivo in Lombardia, ed è qui che è partito l’ambaradan. Appena vedo una persona sono sospettoso”. Dopo le sue dichiarazioni Massimo Boldi si è un po’ chiuso nel silenzio ma oggi è tornato a dire la sua su quella che definisce una “guerra che stiamo combattendo senza le armi”.

MASSIMO BOLDI RINGRAZIA I DOTTORI E NON SOLO

In un video che registra e posta su Instagram, Massimo Boldi ringrazia i dottori, i paramedici e gli infermieri che stanno combattendo questa guerra per farci tornare alla vita di tutti i giorni. Alla fine ringrazia ancora e non solo a nome suo ma anche della sua famiglia. Alla fine postando il video su Instagram scrive sottolineando il momento davvero difficile che stiamo vivendo noi tutti: “Non avrei mai pensato di assistere ad una guerra tra l’altro, entrarci senza armi”. I fan hanno applaudito il loro beniamino per il suo messaggio di ringraziamento sperando che tutto passi in fretta e poi proprio lui torna a scrivere: “Adattatevi a stare a casa anche se non ne puoi più”.

Ecco di seguito il suo video:





