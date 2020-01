Massimo Boldi sposa Irene Fornaciari?/ “Matrimonio entro l’anno? Vedremo…”

Per Massimo Boldi, Tolo Tolo non è un film poi così divertente. Lo ammette a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. “Ho visto Tolo Tolo, di Checco Zalone, è un film interessante che non fa ridere, almeno a me non ha fatto ridere”, ha ammesso l’attore. Le motivazioni? “Non lo so, ne ho parlato anche con Checco, e lui mi ha detto: ‘sai, ho voluto fare un film un po’ diverso’. – racconta ancora Boldi – Ha fatto un film sul sociale, un po’ impegnato”. Se Toto Tolo non ha avuto l’effetto che sperava, Massimo Boldi dichiara di non aver visto un altro film italiano uscito da poco:’Hammamet’, su Bettino Craxi. “Non l’ho ancora visto. Io, poi, nel 1992 sono stato anche candidato col Psi: andò malissimo”, racconta l’attore.

Massimo Boldi si sposa? “Entro l’anno? Vedremo…”

Massimo Boldi entra nei dettagli e a Un Giorno da Pecora racconta come è nata l’idea di questa candidatura: “Bettino mi chiamo’, perché eravamo amici. Io pensai quasi ad uno scherzo, ma come fai a dire di no a Craxi? Gli dissi: Bettino, io non sono capace”. Lui però rispose: “Perché pensi che gli altri siano capaci? Non ti preoccupare…” L’esito però non fu positivo: “Sono stato il primo dei non eletti”, ammette. Oggi la figura di Craxi è molto contestata, in merito Massimo Boldi dichiara: “È stato uno dei politici chiave del nostro Paese”. Tornando al cinema, svela che tra i politici farebbe un film “Con Luigi Di Maio. Gli farei fare il cipollino… – e aggiunge – Lui è così normale, fa ridere così”. L’ultima domanda è sulla sua vita personale e sull’amore. Massimo Boldi si sposa con la fidanzata Irene Fornaciari? Lui risponde: “No, non è vero che mi sposo tra poco”. Qualcuno però dice che si sposerà addirittura entro quest’anno. “Vedremo, vedremo…”, ha concluso Boldi a Rai Radio1.

