Massimo Boldi “Veera Kinnunen? Trom**la, se lo merita”/ Rivolta web al commento sessista, arrivano le scuse..

Massimo Boldi è finito nell’occhio del ciclone dopo il commento a un post di Paolo Conticini su Instagram. Dopo aver conquistato l’accesso alla finale di Ballando con Le Stelle 2020 Paolo Conticini, che fa coppia con la ballerina Veera Kinnunen, ha postato una foto sul suo profilo Instagram per ringraziarti suoi sostenitori: “E finale sia! Grazie del vostro aiuto, vi voglio bene, mi avete fatto felice”, ha scritto l’attore. Tra i commenti è apparso anche un messaggio di Boldi: “Trom**la, se lo merita”. Molti fan dello storico Cipollino hanno ritenuto sgradevole e sessista la battuta: “Misero il commento e misero chi ha messo mi piace”, “La badante di Massimo Boldi dovrebbe controllarlo un po’ di più” e “Gli anni 80 sono finiti, non fai ridere manco a pagare”, sono alcune delle repliche alle parole di Boldi. Un utente ha chiesto a Conticini di intervenire a favore della partner: “Spero interverrai contro il commento disgustoso di Massimo Boldi. Veera Kinnunenn merita rispetto, non di essere trattata come un pupazzo. Al signor Massimo Boldi dico solo: il suo commento colpisce anche le sue figlie”.

MASSIMO BOLDI CHIEDE SCUSA A VEERA KINNUNEN

Ricordiamo che Paolo Conticini, è sposato da oltre 20 anni con Giada Parra, mentre Veera Kinnunen dopo essere finita al centro del gossip per la sua storia con Dani Osvaldo nata proprio in una precedente edizione dello show di Milly Carlucci, ha un altro partner. Dopo aver cancellato il commento, Massimo Boldi si è scusato ufficialmente con una dichiarazione su Notizie.it. “In riferimento al mio commento, relativo alla foto dell’amico Paolo Conticini a fianco della ballerina Veera Kinnunen, di Ballando con le stelle”, si legge, “vorrei esporre un chiarimento. La mia voleva essere una battuta goliardica tra amici ma, per alcuni follower è stata ritenuta una forma screditante verso il genere femminile verso cui, per altro, ho sempre nutrito stima, affetto e rispetto”. Boldi e Conticini hanno lavorato insieme in diversi cinepanettoni, il più recente è “Natale da Chef” del 2017.



© RIPRODUZIONE RISERVATA