Chi sono i figli di Massimo Bossetti, nati dal matrimonio con la moglie Marita Comi: la famiglia dell'operaio condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio

Chi sono i figli di Massimo Bossetti nati dal matrimonio con Marita Comi

Questa sera va in onda in prima serata su Canale 5 Yara, il film ispirato al caso di cronaca nera legato alla morte di Yara Gambirasio.

Tra le figure centrali della pellicola troviamo Massimo Bossetti, indicato come il responsabile della morte della ragazza e condannato all’ergastolo, con il movente che sarebbe un’aggressione sessuale.

Un procedimento giudiziario che ha sconvolto l’Italia, procurando grandissimo dolore nella famiglia di Yara e anche in quella dell’operaio edile, con la moglie Marita Comi che ha sempre cercato di difendere il marito ribadendo la sua innocenza.

Ad essere colpiti dalla vicenda sono stati anche i figli di Massimo Bossetti, nati dal matrimonio con Marita Comi: il primogenito Nicolas e le figlie più piccole Alice e Aurora. In seguito alla condanna del padre, i figli sono cresciuti lontano dai riflettori, decisione presa dalla madre Marita per tutelarli il più possibile e per non esporli mediaticamente.

Massimo Bossetti, com’è cambiata la vita della famiglia dopo la condanna

La condanna definitiva all’ergastolo di Massimo Bossetti ha profondamente stravolto la sua famiglia. La moglie Marita Comi non si dà pace ed è fermamente convinta dell’innocenza del marito, più volte ribadita. Dopo l’arresto ha preferito non stravolgere più di tanto le abitudini dei suoi figli, rimanendo a vivere nella loro casa di Mapello; inoltre, dopo essere stata a lungo disoccupata, ha trovato lavoro in una ditta di pulizie per portare avanti la famiglia.

Sono stati anni dolorosi anche per i figli dell’operaio edile di Mapello, i quali non hanno mai abbandonato il padre; come da lui stesso dichiarato, in particolare nell’intervista rilasciata a Belve Crime su Rai 2 ai microfoni di Francesca Fagnani, i figli vanno spesso a trovarlo in carcere, ogni settimana.

Nel film in onda questa sera su Canale 5 verrà ripercorsa la vicenda di cronaca nera, inclusa la sofferenza della famiglia di Massimo Bossetti dopo la condanna in via definitiva.