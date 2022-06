Massimo Bossetti “Non ho ucciso Yara”/ “Dna distrutto? Vergognoso, verità insabbiata”

Massimo Bossetti, nuova lettera dal carcere

Massimo Bossetti ha rotto nuovamente il silenzio con una lettera dal carcere inviata al giornalista e conduttore Marco Oliva, padrone di casa di Iceberg Lombardia, su Telelombardia. Il carpentiere di Mapello accusato di aver ucciso Yara Gambirasio e per questo condannato all’ergastolo in via definitiva, ha affidato ad una nuova missiva il suo lungo sfogo dopo aver appreso che i 54 campioni del Dna che hanno contribuito ad accusarlo del delitto di Brembate, prima conservati al San Raffaele, sarebbero ormai andati distrutti. Il motivo? A causa della presunta mal conservazione presso l’ufficio corpi di reato di Bergamo.

Claudio Salvagni “sentenza Bossetti è ingiusta”/ “Uccisa possibilità di revisione”

La lettera intrisa di rabbia è stata letta integralmente nel corso della trasmissione di Telelombardia. Attraverso quei reperti, forse andati per sempre distrutti, infatti, Bossetti avrebbe voluto dimostrare la sua innocenza. “Spesso mi domando qual è o quale sia il limite della sopportazione per un cuore già fin troppo stremato dalle durissime faticose, tortuose battaglie, quando fin dall’inizio era così semplice nell’evitarmi tutto! Pazzesco e vergognoso nell’aver udito quanto mai sperassi che così avvenisse…”, si legge nella lunga e disperata lettera scritta amano dalla sua cella da Massimo Bossetti.

Massimo Bossetti, giallo su campioni Dna/ Materiale era sufficiente per comparazione?

Massimo Bossetti urla la sua innocenza

Nella sua lettera Massimo Bossetti ha ribadito quanto appreso nelle passate settimane, ovvero quanto sarebbe accaduto ai reperti confiscati e trasferiti dalle celle frigorifere del San Raffaele ai locali della Procura di Bergamo, “sprovvisti di spazi idonei alla conservazione!”. “Ora chiedo e a gran voce URLO, chi doveva nel garantire l’efficacia, l’integrità e l’idoneità di TUTTI questi reperti??? Dato le plurime volte ribadite dallo stesso sottoscritto e dai suoi legali? Chi doveva autorizzare e assicurare, un contesto più congruo sul deposito nella garanzia di TUTTO, porca miseria!!!!! Bossetti o qualcun’altro?!”, commenta ancora indignato Massimo Bossetti.

"Ignoto 1? Così arrivammo a Bossetti"/ Genetista Giardina: "Contatto intimo con Yara"

L’uomo in carcere, a suo dire da innocente, con la gravissima accusa di aver ucciso Yara Gambirasio nel suo scritto ha proseguito: “Sarebbe, ben più utile che ora, tutti e tengo nel ribadire TUTTI si facessero una minima riflessione, di come si continui nel voler additare ed evidenziare attraverso i media, per un reato terribile, atroce e vergognoso che NON HO COMMESSO! Solo perché fa più comodo ed più semplice non evidenziare quanto non si puo’ e non si vuole portare alla luce!!”. Secondo Bossetti, nel dettaglio, la sua rabbia risiederebbe proprio nella verità “INSABBIATA, da anni DETERIORATA!!! Grazie a coloro che mi hanno rovinato la vita e verso chi ad oggi ha concesso tutto questo assurdo, vergognoso scandalo agli occhi di tutti voi al rispetto della mia persona!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA